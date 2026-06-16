Украинский бизнес не готов принимать на работу мигрантов

Опрос показал, что 45% компаний пока не планируют нанимать иностранных работников, сообщили в ЕБА.

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Еще 41% допускают такую возможность лишь теоретически. Активно рассматривают такой вариант 12% респондентов, и лишь 2% уже имеют соответствующий опыт привлечения иностранных специалистов.

Среди основных причин, сдерживающих бизнес от активного привлечения трудовых мигрантов:

языковой барьер;

трудности с адаптацией работников;

сложные бюрократические процедуры;

длительное оформление документов;

высокая стоимость легализации трудоустройства.

Сколько стоит устроить на работу мигранта

Среди компаний, уже имеющих практический опыт, 87% считают действующие процедуры трудоустройства иностранцев сложными, в частности 33% — чрезмерно сложными, тогда как 13% оценивают их как простые и понятные. Также бизнес обращает внимание на длительные сроки оформления документов. Чаще всего процесс найма иностранного работника занимает:

от 1 до 3 месяцев — в 36% компаний;

от 3 до 6 месяцев — в 42%;

более полугода — в 19%;

менее месяца — лишь в 3% случаев.

В результате работодатели часто не могут быстро удовлетворить кадровые потребности, особенно когда речь идет о массовом найме персонала.

Известно, что наиболее существенными дополнительными расходами, связанными с привлечением работников из-за рубежа, бизнес называет жилье, оформление документов и услуги посредников. Большинство компаний Ассоциации привлекают иностранных работников преимущественно из стран ЕС, в единичных случаях — из стран Азии. Чаще всего это технический и обслуживающий персонал или топ-менеджмент/C-level.

При этом 58% респондентов не считают найм иностранных работников более экономически выгодным для компании, и только 3% придерживаются противоположного мнения.

К слову, в 2025 году было выдано 9 582 разрешения на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства, а 3 310 — аннулировано. Таким образом, в стране осталось чуть более 6 тысяч трудовых мигрантов.

На фоне дефицита в 4,5 миллиона работников эта цифра выглядит почти незаметной — всего 0,14% от общей потребности рынка труда.

Данные Государственной службы занятости также свидетельствуют о том, что иностранных работников в Украине пока значительно меньше, чем до начала полномасштабной войны: тогда работодатели ежегодно получали около 21 тысячи разрешений на трудоустройство мигрантов.