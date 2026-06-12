Укрпошта підрахувала збитки після атаки "Шахеда" в Харкові: яку суму виплатять клієнтам
8 червня російський "Шахед" атакував логістичний хаб Укрпошти в Харкові. Сума втрат компанії від ураження харківського хабу складе понад 11 мільйонів гривень.
Збитки Укрпошти від атаки "Шахеда"
Унаслідок удару був пошкоджений сортувальний центр компанії в Харкові. Частина відправлень була знищена або пошкоджена, повідомив гендиректор Укрпошта Ігор Смілянський.
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Укрпошта не отримує жодних дотацій, грантів чи субсидій з будь-якого бюджету, тому ці втрати компанія покриє з власного прибутку,
– зазначив Смілянський.
За його словами, із цієї суми понад 1 мільйон гривень виплатять клієнтам за знищені посилки. Компанія вже зв’язується з клієнтами, аби допомогти отримати виплати. Через 1 – 2 дні з моменту подання заяви збитки обіцяють компенсувати.
Ми активно працюємо з власником сортувального центру над оцінкою планів відновлення. Іти з Харкова ми не збираємося і вже працюємо над варіантами відновлення роботи хабу. Поки тривають ці роботи, Укрпошта перебудувала логістику через резервні майданчики та налагодила стабільну доставку посилок, листів, преси, ліків і товарів,
– розповів Смілянський.
До слова, У ДСНС України додали, що удар відбувся у Холодногірському районі Харкова.
Одне з влучань сталося у складську будівлю поштового відділення. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів,
– зазначили рятувальники.
Що відомо про інші атаки по Харкову та області?
- Упродовж 10 червня росіяни кілька разів били безпілотниками "Герань-2" по Харкову. Один з них впав за кілька метрів від стоматології, внаслідок чого дивом ніхто не постраждав. У цей час в кабінеті перебували стоматолог, асистент та клієнт. На щастя, все обійшлося переляком та незначними травмами.
- Цього ж дня у Немишлянському близько 9:30 безпілотник влучив у житловий будинок – сталось загоряння. Також пошкоджено автомобілі. Тоді як в Індустріальному районі безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару сталось загоряння на 1 та 2 поверхах.
- У ніч на 9 червня Росія запустила по Чугуєву Харківської області 5 ракет Х-59. Одна з них вдарила по житловому районі в центрі міста. Внаслідок атаки загинуло двоє чоловіків та 22-річна жінка, яка була на 7 місяці вагітності.