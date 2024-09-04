Шахрайська схема на поповненнях мобільного телефону: як не потрапити на гачок

Шахраї почали маскуватися під операторів мобільних послуг. Вони надсилають людям повідомлення про можливість отримати додаткові кошти або послуги.

Шахраї прикидаються мобільними операторами

Тож шахраї створюють фейковий сайт мобільного оператора, де обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-картки на паспорт.

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Далі вони показують інструкції та фішингові посилання Bank-ID, щоб особа ввела свої конфіденційні банківські дані.

Як захиститися

Завжди перевіряйте цю інформацію на офіційних сайтах своїх операторів. Також у МВС вчергове застерігають не переходити за підозрілими посиланнями.

МВС закликало громадян негайно вживати заходів, якщо вони підозрюють, що їхні рахунки були розсекречені або якщо шахраї отримали доступ до їхньої особистої інформації. У таких випадках їм рекомендується негайно звертатися до свого оператора зв'язку та банку. Крім того, рекомендується повідомляти про випадки шахрайства до правоохоронних органів.