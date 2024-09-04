Мошенники притворяются мобильными операторами

Поэтому мошенники создают фейковый сайт мобильного оператора, где обещают бонусы за регистрацию SIM-карты на паспорт.

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Далее они показывают инструкции и фишинговые ссылки Bank-ID, чтобы лицо ввело свои конфиденциальные банковские данные.

Как защититься

Всегда проверяйте эту информацию на официальных сайтах своих операторов. Также в МВД в очередной раз предостерегают не переходить по подозрительным ссылкам.

МВД призвало граждан немедленно принимать меры, если они подозревают, что их счета были рассекречены или если мошенники получили доступ к их личной информации. В таких случаях им рекомендуется немедленно обращаться к своему оператору связи и банку. Кроме того, рекомендуется сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы.