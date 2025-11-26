Шахраї знову розсилають фейкові листи від "Нової пошти": що робити, якщо відкрили лист

Кіберзлочинці знову розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед Новою поштою. Таким чином вони намагаються отримати доступ до особистих даних клієнтів, щоб потім викрасти кошти чи залучити до шахрайських схем.

Що відомо про фішингові листи від "Нової пошти"?

Листи надсилають злочинці, вони не мають жодного відношення до "Нової пошти" чи будь-якої іншої компанії групи NOVA, пише 24 Канал з посиланням на компанію.

Шахраї копіюють логотип компанії, підміняють адресу відправника і тиснуть на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланням.

Як захистити себе від шахраїв:

Перевіряйте адресу відправника. Листи від "Нової пошти" приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні.

Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів.

Що робити, якщо ви відкрили лист:

Якщо ви відкрили підозріле вкладення або перейшли за сумнівним посиланням, бажано якомога швидше змінити паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.

Якщо ви отримали такий лист – перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Фейкові листи / інфграфіка "Нової пошти"

До слова, схожу схему раніше популяризували фейкові боти Monobank. Як працює шахрайська схема, розповіли у проєкті BRAMA, передає 24 Канал.

Схема працює наступним чином:

Користувач шукає офіційного бота Monobank, але натрапляє на підробку.

Фейковий бот від імені банку пропонує перевірку безпеки акаунта або підтвердження операцій та просить надати дані картки, логіни, паролі або коди з SMS.

Після цього гроші списуються на шахрайські рахунки, а бот або "менеджер" блокує користувача.

