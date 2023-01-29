Shell збирається згорнути роздрібний бізнес одразу у трьох країнах

Енергетичний гігант Shell розглядає варіант виходи з ринків одразу з трьох країн через жорсткі ринкові умови. Попри це річний прибуток компанії досяг рекордних показників через підвищення цін на пальне.

Жорсткі ринкові умови

Через жорсткі ринкові умови Shell розглядає можливість виходу зі своїх роздрібних підприємств з продажу електроенергії у Великій Британії, Нідерландах та Німеччині.

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Це пов’язано з тим, що європейські постачальники енергії у 2022 році зіткнулися з різкими стрибками оптових цін і спробами урядів захистити споживачів від зростання рахунків.

Британський бізнес Shell має 1,4 мільйона клієнтів.

Німецький – налічує 110 тисяч.

Голландський – 15 тисяч.

Інвестиції у Великій Британії

У 2022 році Shell вклала майже 1,5 мільярда доларів у свій британський роздрібний бізнес із продажу електроенергії, щоб допомогти йому впоратися з величезною волатильністю цін на електроенергію, яка вже призвела до краху кількох британських комунальних підприємств.

Рекордний прибуток Shell

Shell заявила, що почала стратегічний аналіз трьох своїх підприємств, який, ймовірно, триватиме кілька місяців. Рішення щодо їх майбутнього ще не ухвалено.

Попри те, що роздрібний бізнес компанії постав перед труднощами, Shell збирається зафіксувати рекордний річний прибуток у розмірі понад 30 мільярдів доларів у 2022 році. Все через різке зростання цін на нафту і газ.