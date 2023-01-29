Жесткие рыночные условия
Из-за жестких рыночных условий Shell рассматривает возможность выхода из своих розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Нидерландах и Германии.
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Это связано с тем, что европейские поставщики энергии в 2022 году столкнулись с резкими скачками оптовых цен и попытками правительств защитить потребителей от роста счетов.
- Британский бизнес Shell имеет 1,4 миллиона клиентов.
- Немецкий – насчитывает 110 тысяч.
- Голландский – 15 тысяч.
Инвестиции в Великобритании
В 2022 году Shell вложила почти 1,5 миллиарда долларов в свой британский розничный бизнес по продаже электроэнергии, чтобы помочь ему справиться с огромной волатильностью цен на электроэнергию, которая уже привела к краху нескольких британских коммунальных предприятий.
Рекордная прибыль Shell
Несмотря на то, что розничный бизнес компании предстал перед трудностями, Shell собирается зафиксировать рекордную годовую прибыль в размере более 30 миллиардов долларов в 2022 году. Все из-за резкого роста цен на нефть и газ.