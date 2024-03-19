Що зараз з конфіскованою яхтою Медведчука: арешт завершиться у травні – чи віддадуть йому судно

Яхту Віктора Медведчука Royal Romance вдалося конфіскувати за підтримки правоохоронців інших країн. Однак вже травні термін дії арешту майна друга Путіна спливає.

Що буде з яхтою Медведчука

92-метрова яхта Royal Romance, яка належала Віктору Медведчуку, нараз перебуває у Хорватії. Місцевий суд обіцяв передати судно під контроль України, щоб пришвидшити процес її реалізації, але справа трішки затягнулася.

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Багато аукціонних будинків вже висловили бажання стати посередниками цього процесу.

Переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього коштовного лоту і увійде в історію як союзник у перемозі над злом. А той хто придбає яхту Медведчука – завдасть політичного удару путінському режиму і увійде в історію світу,

– запевнила Олена Дума.

Усі гроші, які вдасться виручити на продажі яхти Віктора Медведчука, будуть спрямовані на посилення обороноздатності України. Засідання щодо відбору організатора аукціону повинне відбутися вже завтра, 20 березня.

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Разом з тим Дума нагадала, що вже в травні спливає термін дії арешту яхти. АРМА вже зараз вживає заходів, аби унеможливити повернення майна до колаборанта. Вона запевнила, що такий сценарій розвитку подій точно не реалізується, тому бити на сполох не треба.

І ми з нетерпінням також очікуємо додаткових заходів появи прізвища Медведчука в санкційному списку 14-го Євросоюзу,

– додала очільниця АРМА.

Стартова сума буде складати не менше 130 мільйонів євро. Це лише страхова сума судна, його реальна вартість значно вища. На момент випуску яхта коштувала 8 мільярдів доларів, тож Україні вдасться заробити на ній чималі гроші.

Нагадаємо, нещодавно Microsoft оголосив про нищівний удар для російських компаній.