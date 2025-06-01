Куди йдуть гроші Ватикану: інвестиції та прибутки Святого Престолу

Нещодавно обраний Папа Лев XIV очолив не лише понад 1,4 мільярда католиків, а й одну з найбагатших фінансових структур світу – Ватикан. Про доходи, інвестиції та управління фінансами Святого Престолу, читайте далі.

Скільки та на чому заробляє Ватикан зараз

Фінансова діяльність Ватикану залишається переважно закритою. За офіційними даними, активи Банку Ватикану на кінець 2023 року оцінювалися у 5,4 мільярда євро, розповідає 24 Канал.

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Результати діяльності Банку Ватикану за 2023 рік виявилися вражаючими: прибуток сягнув 30,6 мільйона євро. Звіт за 2024 рік очікується цього літа.

Водночас у 2023 році Банк Ватикану продемонстрував суттєве зростання ключових фінансових показників:

Доходи від кредитної діяльності зросли на 23% порівняно з попереднім роком.

Доходи від фінансових послуг і трейдингу збільшилися на 49%.

Дохід від оплати за послуги підвищився на 31%.

Фінансова стійкість банку залишається на високому рівні: коефіцієнт капіталу першого рівня становить 60%, що значно перевищує загальноприйняті норми у банківському секторі.

Цікаво! Крім того, банк ефективно контролює свої витрати: коефіцієнт витрат до доходів становить лише 48%, тобто на кожен зароблений євро витрачається всього 48 центів.

З чого ще отримує прибутки Ватикан

Окрім прибутку Банку Ватикану, за 2023 рік Святий Престол отримав доходи від:

APSA (Управління майном Апостольського Престолу), що займається нерухомістю та інвестиціями, отримало 45,9 мільйона євро прибутку.

"Грош Петра" – щорічний благодійний збір – склав 48,4 мільйона євро.

Загалом три основні джерела забезпечили 124,9 мільйона євро річного доходу – близько 342 тисячі євро на день, за підрахунками Finbold.

Втім, ці цифри не охоплюють інші значні джерела, як-от доходи від музеїв, туризму та культурних заходів, які не розголошуються.

Куди інвестує Ватикан

Ватикан володіє понад 5 тисячами об’єктів нерухомості, більшість з яких розташовані в престижних районах Риму, а також у Парижі, Лондоні, Женеві та Лозанні.

Зверніть увагу! Основне джерело прибутку: оренда цих об’єктів. Водночас в Італії близько 40% будівель займають монастирі, школи та лікарні, а лише 14% нерухомості здається за ринковими цінами.

Водночас у сфері інвестицій Ватикан дотримується обережної стратегії. Основні вкладення спрямовані в державні облігації США та країн Європи. Останніми роками з’явилися інвестиції і в держави, що розвиваються.

В інвестиційному портфелі Ватикану також присутні:

акції та облігації публічних компаній (з обмеженням не більше 6% участі в одній компанії);

банківські депозити та готівка;

водночас Інформація про наявність золотих резервів офіційно не підтверджується.

Окрему цінність становить культурна спадщина: Ватикан володіє однією з найбільших у світі колекцій релігійних реліквій та творів мистецтва. Їхня вартість залишається невідомою, оскільки ніколи не була офіційно оцінена.