Скільки та на чому заробляє Ватикан зараз

Фінансова діяльність Ватикану залишається переважно закритою. За офіційними даними, активи Банку Ватикану на кінець 2023 року оцінювалися у 5,4 мільярда євро, розповідає 24 Канал.

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Результати діяльності Банку Ватикану за 2023 рік виявилися вражаючими: прибуток сягнув 30,6 мільйона євро. Звіт за 2024 рік очікується цього літа.

Водночас у 2023 році Банк Ватикану продемонстрував суттєве зростання ключових фінансових показників:

Доходи від кредитної діяльності зросли на 23% порівняно з попереднім роком.

Доходи від фінансових послуг і трейдингу збільшилися на 49%.

Дохід від оплати за послуги підвищився на 31%.

Фінансова стійкість банку залишається на високому рівні: коефіцієнт капіталу першого рівня становить 60%, що значно перевищує загальноприйняті норми у банківському секторі.

Цікаво! Крім того, банк ефективно контролює свої витрати: коефіцієнт витрат до доходів становить лише 48%, тобто на кожен зароблений євро витрачається всього 48 центів.

З чого ще отримує прибутки Ватикан

Окрім прибутку Банку Ватикану, за 2023 рік Святий Престол отримав доходи від:

APSA (Управління майном Апостольського Престолу), що займається нерухомістю та інвестиціями, отримало 45,9 мільйона євро прибутку.

"Грош Петра" – щорічний благодійний збір – склав 48,4 мільйона євро.

Загалом три основні джерела забезпечили 124,9 мільйона євро річного доходу – близько 342 тисячі євро на день, за підрахунками Finbold.

Втім, ці цифри не охоплюють інші значні джерела, як-от доходи від музеїв, туризму та культурних заходів, які не розголошуються.

Куди інвестує Ватикан

Ватикан володіє понад 5 тисячами об’єктів нерухомості, більшість з яких розташовані в престижних районах Риму, а також у Парижі, Лондоні, Женеві та Лозанні.

Зверніть увагу! Основне джерело прибутку: оренда цих об’єктів. Водночас в Італії близько 40% будівель займають монастирі, школи та лікарні, а лише 14% нерухомості здається за ринковими цінами.

Водночас у сфері інвестицій Ватикан дотримується обережної стратегії. Основні вкладення спрямовані в державні облігації США та країн Європи. Останніми роками з’явилися інвестиції і в держави, що розвиваються.

В інвестиційному портфелі Ватикану також присутні:

акції та облігації публічних компаній (з обмеженням не більше 6% участі в одній компанії);

банківські депозити та готівка;

водночас Інформація про наявність золотих резервів офіційно не підтверджується.

Окрему цінність становить культурна спадщина: Ватикан володіє однією з найбільших у світі колекцій релігійних реліквій та творів мистецтва. Їхня вартість залишається невідомою, оскільки ніколи не була офіційно оцінена.