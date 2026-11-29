Назви великих торговельних мереж часто стають настільки звичними, що покупці навіть не замислюються над їхнім походженням. Водночас за EVA та "Авророю" стоять різні історії: одна пов'язана з біблійним образом першої жінки, інша – з давньоримською міфологією.

Чому мережу EVA назвали на честь Єви

Перший магазин EVA відкрився у Дніпрі у 2002 році. Від початку мережу орієнтували передусім на жінок, тому для неї обрали ім'я, яке мало відповідати цій концепції, пише УНІАН.

Назва EVA відсилає до Єви – першої жінки, створеної Богом. Згодом мережа перетворилася на одну з найбільших в Україні: сьогодні вона налічує понад 1 000 магазинів.

Концепція магазинів орієнтована на жіночу аудиторію. Торговельний простір поділений на зони залежно від призначення товарів, а сам бренд позиціонує себе як супермаркет краси.

Звідки взялася назва "Аврора"

Історія назви мережі магазинів "Аврора" виявилася зовсім іншою. Перший супермаркет відкрили у 2011 році в Опішні Полтавської області. Зараз мережа налічує понад півтори тисячі торговельних точок по Україні.

В інтерв'ю Kyivstar Business Hub один зі співвласників компанії розповів, що під час пошуку назви підприємці скористалися спеціальним генератором.

Вони задали йому конкретні критерії: майбутній бренд мав асоціюватися з чимось добрим, світлим і позитивним. Серед запропонованих варіантів усім сподобалася "Аврора":

Так мережа отримала назву на честь давньоримської богині ранкової зорі.

У міфології Аврора уособлювала світанок і появу нового дня, що відповідало побажанням засновників щодо асоціацій із брендом.

Нагадаємо, що власниками мережі "Аврора" є Тарас Панасенко, який нині обіймає посаду CEO, та Лев Жиденко.

У 2021 році серед власників з'явився американський інвестиційний фонд Horizon Capital, який долучився до розвитку компанії.



