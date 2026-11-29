Почему сеть EVA назвали в честь Евы

Первый магазин EVA открылся в Днепре в 2002 году. С самого начала сеть ориентировалась прежде всего на женщин, поэтому для нее выбрали название, которое должно было соответствовать этой концепции, пишет УНИАН.

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Название EVA отсылает к Еве – первой женщине, сотворенной Богом. Со временем сеть превратилась в одну из крупнейших в Украине: сегодня она насчитывает более 1 000 магазинов.

Концепция магазинов ориентирована на женскую аудиторию. Торговое пространство разделено на зоны в зависимости от назначения товаров, а сам бренд позиционирует себя как супермаркет красоты.

Откуда взялось название "Аврора"

История названия сети магазинов "Аврора" оказалась совсем другой. Первый супермаркет открыли в 2011 году в Опишне Полтавской области. Сейчас сеть насчитывает более полутора тысяч торговых точек по всей Украине.

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В интервью Kyivstar Business Hub один из совладельцев компании рассказал, что при поиске названия предприниматели воспользовались специальным генератором.

Они задали ему конкретные критерии: будущий бренд должен был ассоциироваться с чем-то добрым, светлым и позитивным. Среди предложенных вариантов всем понравилась "Аврора":

Так сеть получила название в честь древнеримской богини утренней зари.

В мифологии Аврора олицетворяла рассвет и наступление нового дня, что соответствовало пожеланиям основателей относительно ассоциаций с брендом.

Напомним, что соучредителями владельцами сети "Аврора" являются Тарас Панасенко, который в настоящее время занимает должность генерального директора, и Лев Жиденко.

В 2021 году в число владельцев вошел американский инвестиционный фонд Horizon Capital, который присоединился к развитию компании.