Клієнти поштових операторів мають право вимагати відшкодування, якщо посилка загубилася або була пошкоджена. Закон визначає, як розраховують компенсацію та в яких випадках компанія звільняється від відповідальності.

Як зафіксувати втрату та зареєструвати звернення

Якщо посилка не надійшла вчасно або зникла з відстеження, відправник чи одержувач мають повне право на грошове відшкодування. Для запуску процесу потрібно офіційно зареєструвати претензію через зручний канал зв'язку компанії, про що повідомляють у пресслужбі "Нової пошти".

Зробити це можна трьома способами:

У мобільному застосунку: відкрийте потрібну накладну, оберіть меню "Керування посилкою" та натисніть "Зафіксувати звернення" (дію потрібно підтвердити за допомогою коду з SMS);

відкрийте потрібну накладну, оберіть меню "Керування посилкою" та натисніть "Зафіксувати звернення" (дію потрібно підтвердити за допомогою коду з SMS); У найближчому відділенні: зверніться до оператора, заповніть паперовий бланк претензії та складіть акт приймання-передачі (якщо зафіксовано пошкодження або нестачу вмісту);

зверніться до оператора, заповніть паперовий бланк претензії та складіть акт приймання-передачі (якщо зафіксовано пошкодження або нестачу вмісту); Через контакт-центр: зателефонуйте за номером гарячої лінії 0-800-500-609 або напишіть у чат клієнтської підтримки на офіційному сайті.

Які документи слід підготувати для виплати коштів

Щоб компанія погодила виплату без зайвих затримок, необхідно зібрати вичерпний пакет даних. Чим точніше підтверджено цінність вантажу, тим швидше фінанси надійдуть на ваш рахунок.

Для оформлення компенсації знадобляться:

номер експрес-накладної (ЕН);

паспорт або ID-картка та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП/ІПН);

розрахунковий документ, що посвідчує реальну вартість товару (фіскальний чек, видаткова накладна або офіційна банківська виписка);

банківські реквізити картки або номер рахунку у форматі IBAN для перерахування коштів.

На які компенсації можна розраховувати за законом

Відносини між поштовими службами та клієнтами регулюються статтею 18 Закону України "Про поштовий зв'язок". Як роз'яснили у Міністерстві юстиції України, оператори несуть пряму матеріальну відповідальність за збереження відправлень, а сума відшкодування безпосередньо залежить від оголошеної вартості посилки.

Норми закону передбачають такі виплати:

Повна втрата посилки з оголошеною цінністю: повертається вся сума оголошеної вартості, вартість сплачених послуг доставки, а також нараховується штраф у розмірі 25% від вартості цих послуг;

повертається вся сума оголошеної вартості, вартість сплачених послуг доставки, а також нараховується штраф у розмірі 25% від вартості цих послуг; Повна втрата без оголошеної вартості: компенсується повна вартість сплаченої послуги поштового зв'язку та виплачується штраф у розмірі 100% тарифу за пересилання;

компенсується повна вартість сплаченої послуги поштового зв'язку та виплачується штраф у розмірі 100% тарифу за пересилання; Часткове пошкодження чи втрата вмісту без оголошеної цінності: вартість відшкодовується пропорційно масі пошкодженої частини (тариф ділиться на чисту масу) плюс штраф у розмірі 100% вартості послуги;

вартість відшкодовується пропорційно масі пошкодженої частини (тариф ділиться на чисту масу) плюс штраф у розмірі 100% вартості послуги; Порушення термінів доставки: за несвоєчасне вручення реєстрованого відправлення передбачено штраф у розмірі 25% вартості послуг доставки.

У яких випадках пошта законно відмовить у компенсації

Законодавство чітко окреслює ситуації, коли перевізник звільняється від фінансової відповідальності перед клієнтом. Уникнути виплат оператор може за таких обставин:

втрата або псування речей сталися внаслідок дії непереборної сили (стихійні лиха, повені, землетруси тощо);

поштове відправлення вилучено, конфісковано або знищено відповідно до вимог чинного законодавства;

клієнт порушив правила та намагався переслати заборонені предмети;

відправлення було успішно видане адресату під розписку про отримання;

претензію або заяву про розшук подано пізніше шести місяців із дня прийняття посилки до відправлення;

посилка з оголошеною цінністю приймалася закритою, зовнішня упаковка, пломби чи печатки не мають пошкоджень, а маса відправлення точно збігається із вагою під час прийому.

Як діяти, якщо оператор затягує розгляд претензії

Після подання претензії та складання відповідного акту оператор поштового зв'язку зобов'язаний надати офіційну письмову відповідь у місячний строк. У листі компанія або підтверджує готовність виплатити кошти, або аргументовано відмовляє із посиланням на законодавчі норми. Якщо ви отримали безпідставну відмову або компанія ігнорує звернення, наступним законним кроком для повернення власних грошей є звернення до судових інстанцій.

До слова, забрати посилку у поштоматах Нової пошти можна буде навіть під час виключення електроенергії. Наразі зʼявилась можливість відкривати комірки через Bluetooth. Але таке отримання не буде миттєвим. Є важливий нюанс, без якого забрати посилку не вдасться. У компанії зазначили, що потрібно мати доступ до інтернету, зайти у застосунок Нової пошти, далі - перевірити накладну, сплатити доставку (за потреби), та залишити застосунок відкритим. Саме останній крок важливий, бо без нього відкрити комірку не вдасться.