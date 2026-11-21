Как зафиксировать потерю и зарегистрировать обращение

Если посылка не прибыла вовремя или исчезла из системы отслеживания, отправитель или получатель имеют полное право на денежную компенсацию. Для запуска процесса необходимо официально зарегистрировать претензию через удобный канал связи компании, о чем сообщают в пресс-службе "Новой почты".

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Сделать это можно тремя способами:

В мобильном приложении: откройте нужную накладную, выберите меню "Управление посылкой" и нажмите "Зафиксировать обращение" (действие необходимо подтвердить с помощью кода из SMS);

откройте нужную накладную, выберите меню "Управление посылкой" и нажмите "Зафиксировать обращение" (действие необходимо подтвердить с помощью кода из SMS); В ближайшем отделении: обратитесь к оператору, заполните бумажный бланк претензии и составьте акт приема-передачи (если зафиксировано повреждение или недостача содержимого);

обратитесь к оператору, заполните бумажный бланк претензии и составьте акт приема-передачи (если зафиксировано повреждение или недостача содержимого); Через контакт-центр: позвоните по номеру горячей линии 0-800-500-609 или напишите в чат службы поддержки клиентов на официальном сайте.

Какие документы необходимо подготовить для выплаты средств

Чтобы компания одобрила выплату без лишних задержек, необходимо собрать полный пакет документов. Чем точнее подтверждена стоимость груза, тем быстрее средства поступят на ваш счет.

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Для оформления компенсации понадобятся:

номер экспресс-накладной (ЭН);

паспорт или ID-карта и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП/ИНН);

расчетный документ, что подтверждает реальную стоимость товара (фискальный чек, расходная накладная или официальная банковская выписка);

банковские реквизиты карты или номер счета в формате IBAN для перечисления средств.

На какие компенсации можно рассчитывать по закону

Отношения между почтовыми службами и клиентами регулируются статьей 18 Закона Украины "О почтовой связи". Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, операторы несут прямую материальную ответственность за сохранность отправлений, а сумма возмещения напрямую зависит от заявленной стоимости посылки.

Нормы закона предусматривают такие выплаты:

Полная утрата посылки с заявленной стоимостью: возвращается вся сумма заявленной стоимости, стоимость оплаченных услуг доставки, а также начисляется штраф в размере 25% от стоимости этих услуг;

возвращается вся сумма заявленной стоимости, стоимость оплаченных услуг доставки, а также начисляется штраф в размере 25% от стоимости этих услуг; Полная утрата без заявленной стоимости: компенсируется полная стоимость оплаченной услуги почтовой связи и выплачивается штраф в размере 100% тарифа за пересылку;

компенсируется полная стоимость оплаченной услуги почтовой связи и выплачивается штраф в размере 100% тарифа за пересылку; Частичное повреждение или утрата содержимого без заявленной стоимости: стоимость возмещается пропорционально массе поврежденной части (тариф делится на чистую массу) плюс штраф в размере 100% стоимости услуги;

стоимость возмещается пропорционально массе поврежденной части (тариф делится на чистую массу) плюс штраф в размере 100% стоимости услуги; Нарушение сроков доставки: за несвоевременную доставку заказного отправления предусмотрен штраф в размере 25% стоимости услуг доставки.

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В каких случаях почта законно откажет в компенсации

Законодательство четко определяет ситуации, когда перевозчик освобождается от финансовой ответственности перед клиентом. Избежать выплат оператор может при таких обстоятельствах:

потеря или порча вещей произошли в результате действия непреодолимой силы (стихийные бедствия, наводнения, землетрясения и т. п.);

почтовое отправление было изъято, конфисковано или уничтожено в соответствии с требованиями действующего законодательства;

клиент нарушил правила и пытался отправить запрещенные предметы;

отправление было успешно выдано адресату под расписку о получении;

претензия или заявление о розыске поданы позднее шести месяцев со дня принятия посылки к отправке;

посылка с заявленной ценностью принималась в закрытом виде, внешняя упаковка, пломбы или печати не имеют повреждений, а масса отправления точно совпадает с весом на момент приема.

Как действовать, если оператор затягивает рассмотрение претензии

После подачи претензии и составления соответствующего акта оператор почтовой связи обязан предоставить официальный письменный ответ в месячный срок. В письме компания либо подтверждает готовность выплатить средства, либо аргументированно отказывает со ссылкой на законодательные нормы. Если вы получили безосновательный отказ или компания игнорирует обращение, следующим законным шагом для возврата своих денег является обращение в судебные инстанции.

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К слову, забрать посылку в почтоматах "Новой почты" можно будет даже во время отключения электроэнергии. Сейчас появилась возможность открывать ячейки через Bluetooth. Но такое получение не будет мгновенным. Есть важный нюанс, без которого забрать посылку не удастся. В компании отметили, что необходимо иметь доступ к интернету, зайти в приложение "Новой почты", затем – проверить накладную, оплатить доставку (при необходимости) и оставить приложение открытым. Именно последний шаг важен, так как без него открыть ячейку не удастся.