Поштомати "Нової пошти" мають функцію, яка виручить під час відключень світла

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Як відкрити поштомат без світла та інтернету

Перед походом до поштомата Нової пошти потрібно знайти місце з доступом до інтернету та відкрити мобільний застосунок, нагадали в компанії.

Далі необхідно:

перевірити електронну накладну потрібної посилки або створити нову, якщо планується відправлення;

оплатити доставку, якщо посилка ще не оплачена;

залишити застосунок відкритим.

Останній пункт особливо важливий: без попередньо відкритого застосунку скористатися функцією відкриття комірки через Bluetooth не вдасться. Коли клієнт підійде до пристрою, потрібно увімкнути Bluetooth на смартфоні та дочекатися з'єднання з поштоматом. Після цього комірку можна буде відкрити безпосередньо через застосунок.

Далі залишається забрати посилку або покласти відправлення всередину. Водночас підтвердити отримання чи відправлення в застосунку вдасться лише після відновлення інтернет-з'єднання. Для цього потрібно повторно відкрити відповідну електронну накладну.

Які обмеження діють для посилок у поштоматах

"Нова пошта" встановлює вимоги до ваги, габаритів і вартості відправлень. Зокрема:

Максимальна вага – 20 кілограмів; Розміри – не більше ніж 40×60×30 сантиметрів; Максимальна оголошена вартість – 29 тисяч гривень; Термін зберігання – до п'яти днів.

Якщо за цей час посилку не забрати, її перемістять до найближчого відділення, а одержувача повідомлять про це в застосунку або SMS.

Є й інше обмеження: оплатити доставку готівкою безпосередньо біля поштомата не можна. Для цього потрібно скористатися мобільним застосунком або сайтом компанії. Тому неоплачені відправлення краще оплатити заздалегідь, поки є доступ до інтернету.

Нагадаємо, що "Нова пошта" розвиває власні можливості ППО. Співвласник групи компаній Nova В'ячеслав Климов повідомив, що компанія вже має збиті російські ударні безпілотники, однак не став розкривати конкретні показники.

Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття "Шахедів"– сказав Климов.

Крім того, компанія розвиває власні пожежні служби. За словами співвласника Nova, працівники самостійно ліквідовують значну частину загорянь на об'єктах після російських атак, не чекаючи на прибуття Державної служби України з надзвичайних ситуацій.