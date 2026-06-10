Ціна на касі виявилась вищою: що може вимагати покупець від магазину

Покупці часто стикаються з ситуацією, коли ціна товару на полиці відрізняється від вартості, яку пробивають на касі. У такому випадку закон обирає одну зі сторін.

Хто правий у випадку, коли на касі ціна вища, ніж на ціннику?

У такому разі правим буде покупець: магазин зобов’язаний продати товар за ціною, вказаною на ціннику, пише "Судово-юридична газета".

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Продавець зобов’язаний до моменту придбання товару надати покупцю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію. Саме на підставі цієї інформації ухвалюється рішення про покупку.

Якщо на полиці розміщений товар із певним цінником, це вважається публічною пропозицією продажу на зазначених умовах. Тому покупець має право розраховувати саме на ту ціну, яку побачив у торговельному залі.

Що робити, коли на касі називають іншу ціну?

Поширеним поясненням з боку працівників магазину є те, що ціна вже змінилася в електронній системі, але персонал не встиг замінити паперовий цінник. Однак для покупця це не має впливати.

Якщо магазин відмовляється продавати товар за вказаною на ціннику ціною, варто:

Сфотографувати товар і цінник; Звернутися до адміністратора або керівника зміни; Залишити запис у книзі відгуків і пропозицій; Зафіксувати назву та адресу торговельного закладу; Подати скаргу до Держпродспоживслужби.

Якщо магазин відмовляється продавати товар за ціною, вказаною на ціннику, або не реагує на звернення покупця, споживач може звернутися зі скаргою до Головного управління Держпродспоживслужби у своїй області.

Зауважте! Якщо ціна на касі виявилася вищою, ніж на ціннику, магазин не може перекладати відповідальність за власні помилки на покупця. Споживач має право вимагати продажу товару за вартістю, зазначеною в торговельному залі, а у випадку відмови – звертатися зі скаргою до контролюючих органів.

Що ще важливо знати?