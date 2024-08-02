Сійярто назвав Хорватію ненадійною у питанні транзиту нафти
2 серпня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:Петер Сійярто
Європейська комісія порекомендувала Угорщині здійснювати імпорт нафти через Хорватію. Угорський уряд не вважає цю пропозицію доцільною.
Як розвивається ситуація
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь на пропозицію Єврокомісії назвав Хорватію ненадійною. Свою точку зору він пояснив відсутністю реальних можливостей здійснювати цей транзит в очікуваних масштабах та збільшеною вартістю транспортування в 5 разів.
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Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності. Це ненадійно, тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені
Відповідно до аналізу Єврокомісії, хорватський трубопровід JANAF Adriatic має достатньо вільних потужностей аби забезпечити не тільки Угорщину, а і Словаччину нафтою. При цьому, ця сировина не надходитиме з Росії.