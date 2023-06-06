За роботу з окупантами: шведська асоціація футболу припиняє роботу з одним із головних спонсорів

Деякі великі бренди попри війну залишаються у Росії та продовжують платити податки окупантам. Репутаційні втрати через таку позицію вже даються взнаки.

Гігант Mondelez International, який спеціалізується на виробництві шоколаду та солодощів, досі не хоче припинити роботу на територію Росії. Внаслідок цього компанія понесла великі репутаційні втрати, адже підтримка окупантів – зовсім не те, що потрібно цивілізованому світу.

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Відмова шведів від футбольного спонсора

Шведська футбольна асоціація (SvFF) повідомила про те, що відмовляється від роботи з одним з найдавніших спонсорів, брендом шоколаду Marabou, який належить американському Mondelez International. Причина – продовження діяльності компанії у Росії.

Цей випадок безпрецедентним, адже SvFF працювала з Marabou понад 20 років. Шведська асоціація не розуміє, як можна працювати у Росії після того, як було зареєстровано понад 90 тисяч воєнних злочинів росіян в Україні.

Після цього зріс тиск на німецьку та французькі асоціації футболу, які продовжують працювати Mondelez International. Вже 80 організацій зі всього світу об'єдналися в коаліцію, аби змусити їх зробити цей крок.

Нагадаємо, 25 травня НАЗК внесло Mondelez International до списку спонсорів війни. Відомий бренд шоколаду не лише залишився працювати у Росії, а й суттєво збільшив там прибуток, а отже, і виплати у російський бюджет.

Mondelez International раніше обіцяла скоротити всі види діяльності у Росії, але поки що реальність відрізняється від обіцянок.