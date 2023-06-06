Гігант Mondelez International, який спеціалізується на виробництві шоколаду та солодощів, досі не хоче припинити роботу на територію Росії. Внаслідок цього компанія понесла великі репутаційні втрати, адже підтримка окупантів – зовсім не те, що потрібно цивілізованому світу.

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Відмова шведів від футбольного спонсора

Шведська футбольна асоціація (SvFF) повідомила про те, що відмовляється від роботи з одним з найдавніших спонсорів, брендом шоколаду Marabou, який належить американському Mondelez International. Причина – продовження діяльності компанії у Росії.

Цей випадок безпрецедентним, адже SvFF працювала з Marabou понад 20 років. Шведська асоціація не розуміє, як можна працювати у Росії після того, як було зареєстровано понад 90 тисяч воєнних злочинів росіян в Україні.

Після цього зріс тиск на німецьку та французькі асоціації футболу, які продовжують працювати Mondelez International. Вже 80 організацій зі всього світу об'єдналися в коаліцію, аби змусити їх зробити цей крок.

Нагадаємо, 25 травня НАЗК внесло Mondelez International до списку спонсорів війни. Відомий бренд шоколаду не лише залишився працювати у Росії, а й суттєво збільшив там прибуток, а отже, і виплати у російський бюджет.

Mondelez International раніше обіцяла скоротити всі види діяльності у Росії, але поки що реальність відрізняється від обіцянок.