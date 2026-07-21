Укрпошта зробила ставку на ШІ: скільки компанія вклала в роботизацію

Укрпошта спрямувала понад 1 мільярд гривень власних коштів на автоматизацію та роботизацію бізнес-процесів. Частину цих рішень уже забезпечує штучний інтелект, який допомагає автоматично перевіряти документи та скорочувати час їхньої обробки.

Для чого Укрпошта автоматизує процеси

Частина інвестицій припала безпосередньо на впровадження штучного інтелекту, пише "Бізнес Цензор".

У компанії пояснюють, що автоматизація дозволяє:

розподіляти окремі функції між різними регіонами України;

забезпечувати безперервну роботу незалежно від безпекової ситуації;

скорочувати ручну обробку документів;

підвищувати ефективність внутрішніх процесів.

Як працює ШІ в Укрпошті

Разом із українською компанією IT-Enterprise Укрпошта впровадила у фінансовому блоці ШІ-агента "Марко", інтегрованого в ERP-систему.

Він розпізнає первинні документи постачальників – рахунки, акти, накладні, – звіряє їх із договорами й специфікаціями, перевіряє логічну відповідність і передає людям лише спірні випадки.

Фактично ми перейшли від моделі, коли люди вручну перевіряли кожен документ, до моделі, де їхня участь потрібна лише для нестандартних або спірних випадків,

– пояснили в компанії.

За даними Укрпошти, ШІ-агент уже:

опрацював понад 26 тисяч документів;

забезпечив рівень помилок лише 0,5%;

скоротив час обробки документів на 60 – 80% залежно від їхнього типу.

Завдяки цьому за останні роки кількість працівників бек-офісу скоротилася з 872 до 37 осіб. Крім того, у травні 2026 року компанія своєчасно доставила 98,02% поштових відправлень.

Які ще оновлення запровадила Укрпошта

Компанія продовжує розширювати мережу внутрішніх поштоматів у відділеннях, які не передбачають черг. Так, внутрішні поштомати Укрпошти вже працюють у Львівській та Івано-Франківській областях.

Наступним етапом стане розширення мережі у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Загалом компанія планує встановити ще 66 комірок швидкої видачі. Водночас швидкість встановлення обладнання залежить від безпекової ситуації, адже нові поштомати з'являються також у регіонах, які перебувають ближче до зони бойових дій.