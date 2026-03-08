Світова тенденція використання штучного інтелекту активно розвивається, й український бізнес не відстає від цього. Інструмент вже став частиною роботи різних компаній. Водночас, як пояснюють експерти, головний не сам ШІ, а те, як ним керують.

Важливо розуміти, що ШІ не замінює повністю роботу, а лише прискорює її та дозволяє уникати рутини. Тим самим, підвищується ефективність та створюється ресурс для інновацій. Попри це, надмірне використання ШІ може призвести до втрати індивідуальності бізнесу.

24 Канал дізнався, як український бізнес використовує ШІ в різних сферах бізнесу, де найчастіше компанії оптимізують роботу штучного інтелекту та чому надмірне використання інструменту означатиме ризики.

Для чого український бізнес використовує ШІ?

За дослідженням, проведеним Міністерством цифрової трансформації та Top Lead, з понад 200 опитаних компаній 93% використовують ШІ.

З опитаних компаній 25,6% просто використовують цю практику, а трішки більше, аніж 67% компаній не просто це роблять, але й планують надалі розвивати це. І лише 5,3% мають в планах запровадження ШІ в роботу.

Зокрема планують використовувати цей інструмент в маркетингу та PR, в освіті та сфері послуг, а ще в торгівлі та фінансовому секторі.

Натомість найчастіше бізнес використовує ШІ з метою аналізу даних ринку та прогнозування. Також використовують інструмент і для маркетингу та продажів. На останніх позиціях щодо використання є безпека та кіберзахист.

Ще восени 2025 року генеральна директорка Mastercard в Україні Інга Андреєва на Київському міжнародному економічному форумі заявила, що за останній рік частка малих та середніх бізнесів в Україні, які використовують ШІ, зросла до 42%, тобто вдвоє, передає LIGA.net.

Яка ефективність роботи інструменту в маркетингу бізнесу?

Маркетологиня Наталія Головачко для 24 Каналу заявила, що ШІ в маркетингу використовують для аналізу великих обсягів даних та систематизації інформації. Він допомагає структурувати бренд-концепт на основі кількісно та якісно перевірених даних.

Наталія Головачко Засновниця Marketing Club Lviv, CEO founder Marketing Agency FAЙTA Автоматизація завдань підвищує ефективність роботи, але при цьому надважливо зберігати людський контроль – перевіряти гіпотези й круті піке AI. Не слухати, що скаже ШІ, а спостереженнями за діями реальних споживачів, їх кроками й шляхом.

Як пояснює Головачко, маркетинг-стратегія народжується тільки по-живому, тобто тоді, коли там є емоції.

Більш ніж половина українських компаній уже активно застосовують ШІ. Найчастіше – у тактичному цифровому маркетингу: генерація контенту, аналіз клієнтських даних, чат-боти для підтримки, персоналізовані рекомендації тощо,

– додає пані Наталія.

Експертка щодо роботи із клієнтами Анастасія Ямелинець розповіла для 24 Каналу, що використання ШІ у маркетингу, зокрема в автоматизації клієнтських контактів та аналізу великих масивів даних, суттєво підвищує операційну ефективність.

Анастасія Ямелинець Клієнт-партнерка компанії Kantar Ukraine Тобто рішення приймаються швидше, зменшується обсяг ручної роботи, а команди можуть фокусуватися на стратегії та сенсах.

Попри це, фахівчиня додає, що AI не замінює маркетолога, а лише підсилює якість рішень за умови правильно сформульованої задачі.

Найчастіше компанії використовують ШІ з клієнтського боку – це боти в соцмережах і месенджерах. По суті, перший рівень ШІ-взаємодії: швидка відповідь, сервіс 24/7, збір запитів і фідбеку,

– каже пані Анастасія.

Які проблеми може вирішити AI?

Наталія Головачко зауважує, що персоналізований підхід клієнти цінують більше, аніж масове заготовлення. Вона наводить приклад, коли застосування AI стало вдалим.

Школа вивчення математики застосувала ШІ для аналізу Zoom-уроків. Відтак після кожного заняття батькам надсилали детальні звіти про успіхи дитини під час курсу.

Батьки відчували індивідуальну увагу до процесу навчання своєї дитини й знали, які теми ще варто підсилити. Тут автоматизація ШІ допомогла бізнесу налагодити тісніший зв'язок із клієнтами.

Також вдалим прикладом є український e-commerce, де ШІ використали не для генерації текстів, а для персоналізації рекомендацій і листів.

Клієнти отримували не "акції для всіх", а пропозиції, що реально відповідали їхній історії покупок, зацікавлень. У результаті зросли повторні продажі й лояльність, покупець відчув увагу та повагу,

– зауважує маркетологиня.

Натомість Анастасія Ямелинець говорить про показовий кейс щодо роботи одного з українських fashion-бренду COOSH, який, з метою уникнення повернень, запустив діджитальну примірювальну.

Тобто користувач може створити цифровий аватар і подивитися, як одяг виглядатиме на фігурі ще до покупки. Це приклад того, як AI додає цінність клієнтському досвіду, знижує невизначеність тощо,

– розповідає пані Анастасія.

Ще один показовий напрям – експерименти з ШІ в рекламних кампаніях. Серед прикладів є кейс із використанням ШІ-образу Ектор Хіменес-Браво у комунікаціях Pripravka – це спроба поєднати знайомий бренд-персонаж із новими технологіями.

Які є приклади серед українського бізнесу, що використовує ШІ?

Креативна агенція SHOTS

Режисер та співзасновник агенції SHOTS Петро Стороженко розповів для 24 Каналу, що рішення працювати з AI у відео виникла на фоні зміни трендів.

Бренди зараз потребують швидкості та варіативності за доволі обмежений бюджет, і якщо одні агентства пішли в цій ситуації шляхом скорочення команди та спрощення продукту, то інші змінили спосіб реалізації.

Петро Стороженко Співвласник та креативний директор агенції SHOTS Ми для себе свідомо обрали не зменшувати інтелектуальну цінність ідей, а оптимізувати спосіб їх реалізації. До цього рішення ми прийшли в момент, коли AI-технології доросли до рівня, на якому можуть конкурувати з класичним продакшном за якістю, а в окремих задачах перевершувати його за швидкістю та гнучкістю.

Пан Петро наголошує, що для агенції AI – це інструмент, у першу чергу, а не окрема продакшн-одиниця, за допомогою якого вирішується чимало ключових завдань: від реалізації складних візуальних рішень, які раніше були обмежені бюджетом, до тестування ідей та напрямків ще до запуску кампанії.

Загалом процес роботи в агенції починається, як і будь-який інший агентський проєкт – із задачі, контексту ринку тощо. Крім того, ми не стартуємо з інструменту й не пропонуємо AI як окреме рішення. Спочатку формується стратегічна рамка й креативна ідея, і лише після цього визначається спосіб реалізації,

– додає Стороженко.

Варто зауважити, що AI сам по собі не зробить контент емоційним, адже емоція з'являється не з інструменту, а зі стратегії, ідеї та правильно обраної інтонації бренду. У цьому випадку AI забирає у компаній частину технічної та виробничої інерції.

Інтерес до персоналізованого та емоційного контенту дійсно зростає, але не тому, що з'явився AI. А тому, що аудиторія стала більш чутливою до фальші. AI у цьому процесі – не джерело емоції, а інструмент,

– додає співзасновник SHOTS.

Водночас навколо AI сьогодні багато стереотипів, зокрема те, що він сам вигадує і приймає рішення. Також що це завжди дешево. Втім обидва не відповідають реальності.

Попри це, AI не є магічною паличкою, а технологія все ще перебуває в стадії становлення і має свої обмеження.

Тому іноді спроба досягти максимальної точності, такої як у голові креативної команди, може зробити AI-рішення навіть дорожчим за класичне виробництво,

– підсумовує Петро Стороженко.

Grammarly (тепер Superhuman)

Ще одним прикладом бізнесу, де основою продукту є ШІ, є онлайн-платформа Grammarly, яка стала глобальним технічним бізнесом з українським корінням.

Компанію було засновано у Києві у 2009 році, де досі працює великий R&D-хаб (центр дослідження та розробок), а головний офіс розташований у Сан-Франциско.

Річ у тім, що основна робота сервісу полягала у тому, щоб перевіряти граматику, стиль та тон тексту, а також пропонувати формулювання чи редагування в реальному часу за допомогою штучного інтелекту.

Втім у 2025 році у Forbes з посиланням на пресслужбу компанії зазначається, що платформа розпочала серйозну трансформацію: тепер вона не лише інструмент для виправлення помилок, але й платформа для численних ШІ-агентів.

Що це означає: Grammarly (Superhuman) стала "розумним помічником", де працюють різні інструменти ШІ. Наприклад, крім виправлення помилок, доступним стане пошук надійних джерел, прогнозування реакції аудиторії, оцінка робіт, зокрема для студентів тощо.

"Нова пошта"

Як прокоментував для 24 Каналу Мальцев Данііл, керівник відділу впровадження ШІ в "Новій пошті", запровадження технологій в компанії є основною стратегією розвитку, а штучний інтелект вже став елементом операційної реальності.

Як додає Мальцев, інтеграція ШІ відбувається системно для того, щоб пришвидшити процеси та звільнити команду від рутини.

Данііл Мальцев Керівник відділу впровадження штучного інтелекту в "Новій пошті" Наразі ключовими векторами впровадження є прогнозування в логістиці, автоматизація клієнтського сервісу та управління процесами в HR. Наприклад: проведення первинних співбесід ШІ, ШІ-аналітик ринку логістики, вивчення англійської мови за допомогою ШІ та багато іншого.

Зі слів пана Данііла, ШІ-агенти вже стали критично важливим підсиленням для команд. Втім треба розуміти, що ШІ не замінює людей, а бере на себе лише рутину, дозволяючи співробітникам працювати значно ефективніше.

Крім того, йдеться не про дилему щодо вибору між людиною та технологією. Операційна ефективність, яку дає ШІ, навпаки створює ресурс для розвитку інновацій.

У такому підсумку формується глобальна tech-екосистема, мовить Данііл Мальцев, де технології не лише пришвидшують доставлення, але відкривають можливості для запуску нових сервісів.

Адже стратегічна мета для компанії – зробити логістику максимально простою для клієнта, яка буде непомітною та швидкою у будь-якій точці світу.

"Епіцентр"

В Епіцентрі на запит 24 Каналу повідомляють, що компанія поступово інтегрує інструменти штучного інтелекту в роботу різних підрозділів. Передусім це ІТ-напрям, маркетинг, e-commerce, сервісні служби та клієнтська підтримка.

Наприклад, активно тестувати ШІ ми почали в онлайн-бізнесі ще у 2023 році. Вже тоді АІ допомагав нам з генерацією товарного контенту: перевіряв помилки, описував товар та оптимізував статті для пошукових систем,

– пояснюють в компанії.

Крім того, використання ШІ показало високу ефективність і в рекламних комунікаціях онлайн-платформи "Епіцентру": озвучувалися текстові оголошення та персоналізувалися відео, а це дозволило чітко таргетувати комунікацію й отримати значно більшу ефективність від рекламних оголошень.

Одним із ключових ШІ-рішень, впроваджених торік, став віртуальний асистент, який на старті об'єднав у собі понад 50 сервісів самообслуговування.

Зверніть увагу! Асистент може надавати детальну інформацію про замовлення (зокрема статус і терміни доставлення), змінювати отримувача та контактний номер, продовжувати термін зберігання, скасовувати або редагувати замовлення тощо.

У компанії зазначають, що за результатами тестового періоду віртуальний ШІ-асистент зумів опрацювати без участі оператора контакт-центру близько 30% всіх звернень, 87% клієнтів залишилися задоволеними розв'язанням питань асистентом, а 92% були задоволені результатами звернень в діалогах з ШІ, але було перемикання на оператора.

ШІ не замінив спеціалістів, проте зумів суттєво підвищити ефективність деяких бізнес-процесів, допоміг з генерацією контенту, рекламною та клієнтською комунікацією. На даному етапі розвитку АІ не здатен ефективно виконувати задачі без участі співробітників, проте може бути хорошим помічником,

– додають в "Епіцентрі".

Водночас ключовим викликом є швидкість розвитку AI, що потребує оперативного тестування та оцінки ефективності таких змін.

До того ж світовий тренд свідчить про те, що споживач дедалі частіше комунікує з брендом через цифрових асистентів. А тому якщо раніше компанії змагалися за видимість у пошукових системах, то тепер важливо розуміти, як бренд представлений у відповідях AI-систем.

Аптека "Подорожник"

Мережа аптек України "Подорожник" також почала використовувати ШІ, зокрема в аналітиці даних.

Як розповів директор департаменту інновацій компанії Максим Пухов у 2024 році для RAU, коли працівникам потрібні певні некомерційні розрахунки, то вони звертаються не до аналітиків, а використовують для цього інструмент ШІ.

Завдяки впровадженню ШІ мережі аптек Подорожник вдалось зекономити час не тільки аналітиків, але й топменеджерів. Адже інформацію вдається отримувати за кілька хвилин після правильного запиту. В майбутньому ці можливості збираються розширити,

– додав тоді Пухов.

Серед планів також було використання більше ШІ у роботі з контентом. А головна мета впроваджувати ШІ так, щоб економити час та спрощувати роботу різних підрозділів для росту ефективності.

Коли використання AI може стати ризиком?

Анастасія Ямелинець попри плюси ШІ, вбачає у надмірному використанні інструменту ще й певні ризики. Зокрема головний з них – стандартизація комунікації.

Коли ШІ використовують без чіткої ролі, бренди починають звучати однаково, втрачається індивідуальність і відчуття живого діалогу,

– додає експертка.

Щоб цього уникнути, ШІ має залишатися інструментом підтримки, а відповідальність за голос бренду, тон і емоцію завжди має бути на людині.

А Наталія Головачко додає, що надмірне й щоденне використання ШІ може зробити повідомлення бренду безликими, адже в шаблоні втрачається емоційний складник.