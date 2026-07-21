Для чого Укрпошта автоматизує процеси
Частина інвестицій припала безпосередньо на впровадження штучного інтелекту, пише "Бізнес Цензор".
У компанії пояснюють, що автоматизація дозволяє:
- розподіляти окремі функції між різними регіонами України;
- забезпечувати безперервну роботу незалежно від безпекової ситуації;
- скорочувати ручну обробку документів;
- підвищувати ефективність внутрішніх процесів.
Як працює ШІ в Укрпошті
Разом із українською компанією IT-Enterprise Укрпошта впровадила у фінансовому блоці ШІ-агента "Марко", інтегрованого в ERP-систему.
Він розпізнає первинні документи постачальників – рахунки, акти, накладні, – звіряє їх із договорами й специфікаціями, перевіряє логічну відповідність і передає людям лише спірні випадки.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Фактично ми перейшли від моделі, коли люди вручну перевіряли кожен документ, до моделі, де їхня участь потрібна лише для нестандартних або спірних випадків,
– пояснили в компанії.
За даними Укрпошти, ШІ-агент уже:
- опрацював понад 26 тисяч документів;
- забезпечив рівень помилок лише 0,5%;
- скоротив час обробки документів на 60 – 80% залежно від їхнього типу.
Завдяки цьому за останні роки кількість працівників бек-офісу скоротилася з 872 до 37 осіб. Крім того, у травні 2026 року компанія своєчасно доставила 98,02% поштових відправлень.
Які ще оновлення запровадила Укрпошта
Компанія продовжує розширювати мережу внутрішніх поштоматів у відділеннях, які не передбачають черг. Так, внутрішні поштомати Укрпошти вже працюють у Львівській та Івано-Франківській областях.
Наступним етапом стане розширення мережі у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Загалом компанія планує встановити ще 66 комірок швидкої видачі. Водночас швидкість встановлення обладнання залежить від безпекової ситуації, адже нові поштомати з'являються також у регіонах, які перебувають ближче до зони бойових дій.