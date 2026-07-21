Для чого Укрпошта автоматизує процеси

Частина інвестицій припала безпосередньо на впровадження штучного інтелекту, пише "Бізнес Цензор".

У компанії пояснюють, що автоматизація дозволяє:

розподіляти окремі функції між різними регіонами України;

забезпечувати безперервну роботу незалежно від безпекової ситуації;

скорочувати ручну обробку документів;

підвищувати ефективність внутрішніх процесів.

Як працює ШІ в Укрпошті

Разом із українською компанією IT-Enterprise Укрпошта впровадила у фінансовому блоці ШІ-агента "Марко", інтегрованого в ERP-систему.

Він розпізнає первинні документи постачальників – рахунки, акти, накладні, – звіряє їх із договорами й специфікаціями, перевіряє логічну відповідність і передає людям лише спірні випадки.

Фактично ми перейшли від моделі, коли люди вручну перевіряли кожен документ, до моделі, де їхня участь потрібна лише для нестандартних або спірних випадків,

– пояснили в компанії.

За даними Укрпошти, ШІ-агент уже:

опрацював понад 26 тисяч документів;

забезпечив рівень помилок лише 0,5%;

скоротив час обробки документів на 60 – 80% залежно від їхнього типу.

Завдяки цьому за останні роки кількість працівників бек-офісу скоротилася з 872 до 37 осіб. Крім того, у травні 2026 року компанія своєчасно доставила 98,02% поштових відправлень.

Які ще оновлення запровадила Укрпошта

Компанія продовжує розширювати мережу внутрішніх поштоматів у відділеннях, які не передбачають черг. Так, внутрішні поштомати Укрпошти вже працюють у Львівській та Івано-Франківській областях.

Наступним етапом стане розширення мережі у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Загалом компанія планує встановити ще 66 комірок швидкої видачі. Водночас швидкість встановлення обладнання залежить від безпекової ситуації, адже нові поштомати з'являються також у регіонах, які перебувають ближче до зони бойових дій.