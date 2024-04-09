"Нова пошта" безкоштовно доставлятиме використані шини для ЗСУ: яка гума потрібна
Джерело:Нова пошта
"Нова пошта" вирішила допомогти українським військовим. Компанія доставлятиме використані шини для ЗСУ безкоштовно.
Що за ініціатива
До ініціативи "Шини рвуться у бій" може долучитися кожен українець.
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Зі зміною сезонів автовласники часто переймаються питанням куди подіти вже використані шини. Нова пошта запрошує водіїв долучитись до соціальної ініціативи «Шини рвуться в бій»: кожен може надіслати б/у шини захисникам на передову,
– написала "Нова пошта".
Нашим військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами,
– додали у компанії.
Пошта доставлятиме шини у одну із чотирьох мобільних майстерень на передовій, де спільно з "Зампотех" обслуговуватиме автомобілі.
Нині проєкт встиг реалізувати 2 000 шин для окремих бригад української армії.
Як долучитися до проєкту
- Авторизуйтесь у Telegram-боті @zampotech_bot і опишіть характеристики гуми, яку передаєте;
- Вкажіть у заявці найближче вантажне відділення "Нової пошти";
- Якщо гума підходить під актуальні потреби окремих бригад, вам нададуть промокод на її безкоштовне відправлення;
- Принесіть гуму до вантажного відділення.
Яка гума потрібна
Типорозмір:
- R16;
- R15, R17;
- R18, R20 (тільки в дуже гарному стані).
Профіль:
- не низькопрофільні, потрібна висота 60 і вище;
- чим ширше і вище, тим краще.
Протектор:
- зимовий;
- тракторний, інакше "болотяний";
- із маркуванням АТ/МТ.
Стан:
- без пошкоджень;
- не "лисі";
- залишок протектору не менше 50%.