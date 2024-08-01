Санкції не порушують угоду з ЄС: Шмигаль про позицію України щодо обмежень "Лукойл"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виклав позицію України щодо санкцій проти російської компанії "Лукойл" і транспортування нафту через територію України. Про це він заявив на зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Позиція України щодо транзиту нафти

Шмигаль заявив, що запроваджені Україною санкції не суперечать Угоді про асоціацію з ЄС, а реакція з боку Словаччини та Угорщини є надмірно політизованою та маніпулятивною.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці з країнами-членами ЄС, зокрема з Угорщиною та Словаччиною. Ми впевнені, що справжню загрозу цим країнам несе Росія, яка шляхом енергетичного шантажу намагається уникнути справедливих санкцій.

Він додав, що Україна вдячна Єврокомісії за політику обмеження російських енергоресурсів та підтримку країн ЄС, які активно диверсифікують свої енергетичні потоки.

Контекст

У липні Угорщина та Словаччина заявили, що Україна припинила транзит нафти "Лукойлу". Водночас Україна стверджує, що обсяг нафти, який транспортується трубопроводом, залишається незмінним. Це пов'язано з тим, що країни отримують нафту від інших російських компаній.

Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною.

Відтак, Шмигаль запросив на зустріч новопризначеного посла Словаччини в Україні Павела Віздала.

Ще раз наголосив, що санкції України проти російських компаній не становлять загрози енергетичній безпеці Словаччини. Ми залишаємося надійним партнером, а також жодним чином не порушуємо Угоду про Асоціацію з ЄС,

– каже прем'єр-міністр.

Він додав, що Росія продовжує займатися енергетичним шантажем, тож будь-яка залежність від російської нафти, газу чи інших товарів є великим ризиком для всіх європейських країн.