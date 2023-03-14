Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та нову зброю, – уряд

Найперший ключовий пункт Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік – це безпека та оборона. Тож уряд планує спрямувати всі надходження від сплати податків саме на цю сферу.

Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, на нову зброю, техніку та краще забезпечення для української армії.

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Серед ключових завдань у цій сфері:

Розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній.

Співробітництво з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь.

Залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу. Державно-приватне партнерство. Технології подвійного призначення.

Розмінування деокупованих територій.

Реалізація Формули Миру Володимира Зеленського.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Також продовжимо подальшу інтеграцію в ЄС та НАТО. Наші головні завдання — вже цього року розпочати переговори про членство в ЄС та поглибити політичну співпрацю з НАТО для нашої перемоги та подальшої безпеки.

Уряд хоче скасувати податкову пільгу для підприємців у 2% від доходу. Якщо зміни підтримає Рада, то з 1 липня 2023 року ФОПи повернуться до довоєнної системи оподаткування.