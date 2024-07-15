Нідерландську компанію оштрафували за допомогу Росії: деталі інциденту

У Нідерландах компанію-постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV оштрафували на майже 1,8 мільйона євро. В чому саме допомогла компанія Росії, читайте далі.

За що оштрафували компанію

Як повідомляється, компанія брала участь у будівництві Кримського мосту, за що її звинувачують у порушенні міжнародних торгових санкцій. У рамках позасудового врегулювання компанія виплатила державі загальну суму 1 780 000 євро.

Читайте також: Росіяни забрали бізнес в австрійського гіганта: яку продукцію той виготовляв

Розслідування в Нідерландах встановило, що у 2015 та 2016 роках компанія Dieseko Group постачала Росії обладнання та комплектуючі для будівництва Кримського мосту. Крім того, компанія надсилала на об'єкт спеціалістів для надання технічної допомоги.

Санкції передбачали заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним і юридичним особам у Криму.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Росії за окупацію Криму до 23 червня 2025 року. Ці санкції були введені у червні 2014 року економічно-політичним блоком у відповідь на незаконну окупацію українського Криму та міста Севастополь.