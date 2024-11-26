Штрафи для ФОПів суттєво зросли: за що стягують гроші

Протягом року Податкова вже встигла перевірити 5 483 ФОПів. Це на 26% менше ніж минулого року, але розмір штрафів, навпаки, зріс.

Штрафи ФОПів зросли

В середньому зараз проходить близько 600 документальних перевірок на місяць, передає 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Читайте також Якщо отримуєш мінімальну заплату на роботі: який буде розмір пенсії в майбутньому

Наприклад у 2021 році проводилось близько 2 600 перевірок. Попри це сума штрафів у 2024 році зросла у 5,7 раза, порівняно з відповідним періодом торік.

Деякі підприємці успішно оскаржили штрафні рішення, винесені за результатами податкових перевірок. Цього року органи влади спочатку донарахували податкові зобов'язання на суму 2,33 мільярда гривень. Однак після процесу оскарження загальна сума була переглянута до 1,06 мільярда гривень.

За які порушення штрафують

занижування доходів;

завищування витрат;

неправомірне користування податковими пільгами;

допуск порушень у сфері ПДВ;

затримка подання звітності;

співпраця із ризиковими контрагентами;

не дотримання валютного законодавства;

порушення правил обліку податкових різниць.

Нагадаємо! З 1 грудня в Україні також скасовується мораторій на документальні перевірки підприємців 1 та 2 груп, тому кількість перевірок може збільшитися.