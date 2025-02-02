УКР РУС
2 лютого 2025, 17:20
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Зарплати в конверті, квоти на осіб з інвалідністю: скільки й за що штрафуватимуть бізнес

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • В Україні в 2025 році штрафи за неофіційне працевлаштування становлять до 240 000 гривень за кожного працівника, залежно від порушення.
  • Компанії, що працевлаштовують осіб з інвалідністю, отримують пільги, такі як знижений ЄСВ та компенсація частини зарплати.

В Україні роботодавці зобов'язані офіційно оформлювати працівників та виплачувати їм заробітну плату "в білу", тобто з усіма податками. Крім того, компанії повинні дотримуватись квот на працевлаштування осіб з інвалідністю. Однак не всі підприємства виконують ці вимоги.

Проблема тіньогового сектору

Тіньовий сектор економіки залишається значним. Щоправда, офіційно Мінекономіки публікували дані у 2022 році. Так, згідно з ними, у 2021 році тіньовий сектор становив 32% офіційного ВВП. Імовірно, ця цифра зросла. Які штрафи передбачені для роботодавців у 2025 році, розповідає 24 Канал

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Штрафи за неофіційне працевлаштування

Якщо компанія не оформлює трудові відносини з працівником, їй загрожують фінансові санкції, які залежать від мінімальної зарплати (МЗП). У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, а штрафи такі:

  • Працевлаштування без офіційного оформлення – 80 000 гривень (10 МЗП) за кожного неоформленого працівника.
  • Повторне порушення протягом двох років – 240 000 гривень (30 МЗП) за кожного працівника.
  • Несвоєчасна виплата зарплати – 24 000 гривень (3 МЗП) за кожного працівника.
  • Недотримання мінімальних гарантій з оплати праці – 16 000 гривень (2 МЗП) за кожного працівника.

Зауважте. ФОПи на єдиному податку (1-3 групи) отримують лише попередження замість штрафу.

Підставами для накладання штрафу на роботодаця можуть бути:

  • Рішення суду про визнання трудових відносин із неофіційним працівником.
  • Акт перевірки Держпраці або ДПС, де зафіксовані порушення.
  • Виявлення "чорних" зарплат під час перевірки податкової служби.

Крім штрафів, податкова може нарахувати несплачені податки та штраф у 10-кратному розмірі від суми ухилення.

Працевлаштування осіб з інвалідністю: що змінилося у 2025 році

Роботодавців зобов'язали дотримуватися квот на працевлаштування осіб з інвалідністю. Квоти на працевлаштування осіб з інвалідністю:

  • для підприємств з 8 до 25 працівників: необхідно створити щонайменше одне робоче місце для особи з інвалідністю.
  • для підприємств з понад 25 працівниками: встановлено квоту у розмірі 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників.

У разі порушення роботодавець сплачував штраф у розмірі середньої річної зарплати на підприємстві за кожне незайняте місце. Але з січня 2025 року ситуація змінилася, адже Верховна Рада ухвалила Закон №5344-д.

Він скасовує штрафи за невиконання квот, запроваджує внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. І встановлює державні стандарти облаштування робочих місць для людей з особливими потребами.

Важливо. Тепер роботодавці можуть або працевлаштувати осіб з інвалідністю, або сплачувати внесок у спеціальний фонд.

Водночас для компаній, що працевлаштовують осіб з інвалідністю, існують пільги.  Роботодавці отримують такі стимули:

  • Знижений ЄСВ – компанія сплачує 8,41% замість 22%.
  • Компенсація 50% зарплати особи з інвалідністю протягом першого року роботи.