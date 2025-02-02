Проблема тіньогового сектору

Тіньовий сектор економіки залишається значним. Щоправда, офіційно Мінекономіки публікували дані у 2022 році. Так, згідно з ними, у 2021 році тіньовий сектор становив 32% офіційного ВВП. Імовірно, ця цифра зросла. Які штрафи передбачені для роботодавців у 2025 році, розповідає 24 Канал.

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Штрафи за неофіційне працевлаштування

Якщо компанія не оформлює трудові відносини з працівником, їй загрожують фінансові санкції, які залежать від мінімальної зарплати (МЗП). У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, а штрафи такі:

Працевлаштування без офіційного оформлення – 80 000 гривень (10 МЗП) за кожного неоформленого працівника.

Повторне порушення протягом двох років – 240 000 гривень (30 МЗП) за кожного працівника.

Несвоєчасна виплата зарплати – 24 000 гривень (3 МЗП) за кожного працівника.

Недотримання мінімальних гарантій з оплати праці – 16 000 гривень (2 МЗП) за кожного працівника.

Зауважте. ФОПи на єдиному податку (1-3 групи) отримують лише попередження замість штрафу.

Підставами для накладання штрафу на роботодаця можуть бути:

Рішення суду про визнання трудових відносин із неофіційним працівником.

Акт перевірки Держпраці або ДПС, де зафіксовані порушення.

Виявлення "чорних" зарплат під час перевірки податкової служби.

Крім штрафів, податкова може нарахувати несплачені податки та штраф у 10-кратному розмірі від суми ухилення.

Працевлаштування осіб з інвалідністю: що змінилося у 2025 році

Роботодавців зобов'язали дотримуватися квот на працевлаштування осіб з інвалідністю. Квоти на працевлаштування осіб з інвалідністю:

для підприємств з 8 до 25 працівників: необхідно створити щонайменше одне робоче місце для особи з інвалідністю.

для підприємств з понад 25 працівниками: встановлено квоту у розмірі 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників.

У разі порушення роботодавець сплачував штраф у розмірі середньої річної зарплати на підприємстві за кожне незайняте місце. Але з січня 2025 року ситуація змінилася, адже Верховна Рада ухвалила Закон №5344-д.

Він скасовує штрафи за невиконання квот, запроваджує внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. І встановлює державні стандарти облаштування робочих місць для людей з особливими потребами.

Важливо. Тепер роботодавці можуть або працевлаштувати осіб з інвалідністю, або сплачувати внесок у спеціальний фонд.

Водночас для компаній, що працевлаштовують осіб з інвалідністю, існують пільги. Роботодавці отримують такі стимули: