Проблема тіньогового сектору
Тіньовий сектор економіки залишається значним. Щоправда, офіційно Мінекономіки публікували дані у 2022 році. Так, згідно з ними, у 2021 році тіньовий сектор становив 32% офіційного ВВП. Імовірно, ця цифра зросла. Які штрафи передбачені для роботодавців у 2025 році, розповідає 24 Канал.
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Штрафи за неофіційне працевлаштування
Якщо компанія не оформлює трудові відносини з працівником, їй загрожують фінансові санкції, які залежать від мінімальної зарплати (МЗП). У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, а штрафи такі:
- Працевлаштування без офіційного оформлення – 80 000 гривень (10 МЗП) за кожного неоформленого працівника.
- Повторне порушення протягом двох років – 240 000 гривень (30 МЗП) за кожного працівника.
- Несвоєчасна виплата зарплати – 24 000 гривень (3 МЗП) за кожного працівника.
- Недотримання мінімальних гарантій з оплати праці – 16 000 гривень (2 МЗП) за кожного працівника.
Зауважте. ФОПи на єдиному податку (1-3 групи) отримують лише попередження замість штрафу.
Підставами для накладання штрафу на роботодаця можуть бути:
- Рішення суду про визнання трудових відносин із неофіційним працівником.
- Акт перевірки Держпраці або ДПС, де зафіксовані порушення.
- Виявлення "чорних" зарплат під час перевірки податкової служби.
Крім штрафів, податкова може нарахувати несплачені податки та штраф у 10-кратному розмірі від суми ухилення.
Працевлаштування осіб з інвалідністю: що змінилося у 2025 році
Роботодавців зобов'язали дотримуватися квот на працевлаштування осіб з інвалідністю. Квоти на працевлаштування осіб з інвалідністю:
- для підприємств з 8 до 25 працівників: необхідно створити щонайменше одне робоче місце для особи з інвалідністю.
- для підприємств з понад 25 працівниками: встановлено квоту у розмірі 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників.
У разі порушення роботодавець сплачував штраф у розмірі середньої річної зарплати на підприємстві за кожне незайняте місце. Але з січня 2025 року ситуація змінилася, адже Верховна Рада ухвалила Закон №5344-д.
Він скасовує штрафи за невиконання квот, запроваджує внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. І встановлює державні стандарти облаштування робочих місць для людей з особливими потребами.
Важливо. Тепер роботодавці можуть або працевлаштувати осіб з інвалідністю, або сплачувати внесок у спеціальний фонд.
Водночас для компаній, що працевлаштовують осіб з інвалідністю, існують пільги. Роботодавці отримують такі стимули:
- Знижений ЄСВ – компанія сплачує 8,41% замість 22%.
- Компенсація 50% зарплати особи з інвалідністю протягом першого року роботи.