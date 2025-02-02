Проблема теневого сектора
Теневой сектор экономики остается значительным. Правда, официально Минэкономики публиковали данные в 2022 году. Так, согласно им, в 2021 году теневой сектор составлял 32% официального ВВП. Вероятно, эта цифра выросла. Какие штрафы предусмотрены для работодателей в 2025 году, рассказывает 24 Канал.
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Штрафы за неофициальное трудоустройство
Если компания не оформляет трудовые отношения с работником, ей грозят финансовые санкции, которые зависят от минимальной зарплаты (МЗП). В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, а штрафы следующие:
- Трудоустройство без официального оформления – 80 000 гривен (10 МЗП) за каждого неоформленного работника.
- Повторное нарушение в течение двух лет – 240 000 гривен (30 МЗП) за каждого работника.
- Несвоевременная выплата зарплаты – 24 000 гривен (3 МЗП) за каждого работника.
- Несоблюдение минимальных гарантий по оплате труда – 16 000 гривен (2 МЗП) за каждого работника.
Учтите. ФЛП на едином налоге (1-3 группы) получают только предупреждение вместо штрафа.
Основаниями для наложения штрафа на работодателя могут быть:
- Решение суда о признании трудовых отношений с неофициальным работником.
- Акт проверки Гоструда или ГНС, где зафиксированы нарушения.
- Выявление "чёрных" зарплат во время проверки налоговой службы.
Кроме штрафов, налоговая может начислить неуплаченные налоги и штраф в 10-кратном размере от суммы уклонения.
Трудоустройство лиц с инвалидностью: что изменилось в 2025 году
Работодателей обязали соблюдать квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью. Квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью:
- для предприятий с 8 до 25 работников: необходимо создать как минимум одно рабочее место для лица с инвалидностью.
- для предприятий с более 25 работниками: установлена квота в размере 4% от среднеучетной численности штатных работников.
В случае нарушения работодатель платил штраф в размере средней годовой зарплаты на предприятии за каждое незанятое место. Но с января 2025 года ситуация изменилась, ведь Верховная Рада приняла Закон №5344-д.
Он отменяет штрафы за невыполнение квот, вводит взнос на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. И устанавливает государственные стандарты обустройства рабочих мест для людей с особыми потребностями.
Важно. Теперь работодатели могут или трудоустроить лиц с инвалидностью, или платить взнос в специальный фонд.
В то же время для компаний, что трудоустраивают лиц с инвалидностью, существуют льготы. Работодатели получают такие стимулы:
- Сниженный ЕСВ – компания платит 8,41% вместо 22%.
- Компенсация 50% зарплаты лица с инвалидностью в течение первого года работы.