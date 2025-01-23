Новые требования к работодателям

Обязанность трудоустраивать людей с инвалидностью установлена законом №875 "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", информирует 24 Канал.

Смотрите также Не уплатили налоги вовремя: какими будут последствия и как действовать

Согласно документу, предприятия, организации и физические лица, которые используют наемный труд, должны выполнять нормативы по созданию рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Что предусматривает закон

Для предприятий, где работает от 8 до 25 человек, необходимо создать одно рабочее место для человека с инвалидностью.

Для компаний с большим количеством работников норматив составляет 4% от среднеучетной численности штатных сотрудников за год.

Что грозит за невыполнение

В случае несоблюдения установленных требований работодатели будут вынуждены уплатить штрафы. Размер санкций зависит от численности работников и конкретного нарушения:

Предприятия с 8 – 15 работниками

Штраф составляет половину средней годовой зарплаты на соответствующем предприятии за одно рабочее место, которое должно быть занято человеком с инвалидностью, но осталось вакантным.

Предприятия с более чем 15 работниками

В случае несоответствия нормативу уплачивается административно-хозяйственная санкция. Ее размер равен средней годовой зарплате на предприятии за каждое рабочее место, которое должно было быть занято лицом с инвалидностью, но осталось незанятым.