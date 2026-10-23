Штрафи пропонують збільшити на 200 тисяч гривень: для продавців вейпів готують удар

В Україні пропонують майже вдесятеро збільшити штрафи за нелегальний продаж рідин для електронних сигарет – із 26 тисяч до 250 тисяч гривень. Усе через те, що нинішні санкції не зупиняють продавців.

Чому штрафи за нелегальні вейпи пропонують збільшити

Зараз масштаби тіньового бізнесу залишаються значними: нелегальними рідинами для електронних сигарет переважно торгують ФОПи, які не мають ліцензії на продаж підакцизної продукції. Через це вони не сплачують акциз, ПДВ та інші податки, пише "РБК-Україна".

За словами експертки з оподаткування Growford Institute Тетяни Кощук, одна з поширених схем – продаж наборів для "самозамісу". У цьому випадку інгредієнти продають окремо, щоб покупець міг самостійно змішати рідину для вейпа.

Середня ціна такого набору становить близько 350 гривень. Якби товар продавався легально з урахуванням оподаткування, його вартість могла б сягати 430 гривень.

Нині за порушення правил роздрібного продажу передбачений штраф у розмірі 26 тисяч гривень. Однак, на думку експертки, така сума не створює достатнього стримувального ефекту.

Якби цей штраф був 250 тисяч гривень, то, можливо, це якось вплинуло б на ситуацію,

– зазначила експертка.

Чому 26 тисяч гривень не зупиняють продавців

Тетяна Кощук пояснює, що розмір штрафу потрібно порівнювати з доходами нелегальних продавців. Якщо точка щодня отримує близько 7 тисяч гривень виторгу, нинішнє покарання може не стати серйозною перешкодою для продовження роботи.

Водночас сам розмір санкцій – не єдина проблема. Навіть суворіше покарання не матиме належного ефекту, якщо порушників не перевірятимуть і штрафи не застосовуватимуть.

Про масштаб проблеми свідчать дані Державної податкової служби:

у 2026 році в Україні виявили близько 4 тисяч точок нелегального продажу рідин для електронних сигарет;

штрафи отримали лише 300 із них;

запропоноване збільшення санкції з 26 тисяч до 250 тисяч гривень означало б зростання на 224 тисячі гривень, або майже у 9,6 раза.

Як пропонують боротися з тіньовим ринком

На думку експертки, підвищення штрафів має супроводжуватися системною роботою державних органів.

Проблему потрібно вирішувати з різних боків. Має долучитися ДПС, Бюро економічної безпеки, яке повинно боротися з нелегальним виробництвом рідин. Повинна долучитися митна служба, прикордонна служба, які мають блокувати імпорт цієї продукції. Тобто має бути комплексна програма,

– сказала Кощук.

Тим часом для легального бізнесу поширення нелегальних рідин означає конкуренцію з продавцями, які можуть пропонувати нижчі ціни завдяки несплаті податків.

До слова, нелегальний ринок сигарет в Україні продовжує зростати: у липні його частка досягла 21,6%. Це найвищий показник за останні два роки.

37% усього контрафакту становлять сигарети локальних виробників із підробленими акцизними марками. За маркуванням на упаковці, найбільша частка такої продукції припадає на Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) / VK Tobacco FZE. Ще одна значна категорія – сигарети з позначкою Duty Free.

Найчастіше зустрічаються марки Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifa та Brut. Основними каналами збуту залишаються звичайні торгові точки. Саме через кіоски та магазини проходить близько двох третин нелегальної тютюнової продукції.



