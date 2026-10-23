Предлагают увеличить штрафы на 200 тысяч гривен: для продавцов вейпов готовят удар

Почему предлагается увеличить штрафы за нелегальные вейпы

В настоящее время масштабы теневого бизнеса остаются значительными: нелегальными жидкостями для электронных сигарет в основном торгуют ФЛП, не имеющие лицензии на продажу подакцизной продукции. Из-за этого они не платят акциз, НДС и другие налоги, пишет "РБК-Украина".

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По словам эксперта по налогообложению Growford Institute Татьяны Кощук, одна из распространенных схем – продажа наборов для "самосмешивания". В этом случае ингредиенты продаются отдельно, чтобы покупатель мог самостоятельно смешать жидкость для вейпа.

Средняя цена такого набора составляет около 350 гривен. Если бы товар продавался легально с учетом налогообложения, его стоимость могла бы достигать 430 гривен.

В настоящее время за нарушение правил розничной продажи предусмотрен штраф в размере 26 тысяч гривен. Однако, по мнению эксперта, такая сумма не оказывает достаточного сдерживающего эффекта.

Если бы этот штраф составлял 250 тысяч гривен, то, возможно, это как-то повлияло бы на ситуацию– отметила эксперт.

Почему 26 тысяч гривен не останавливают продавцов

Татьяна Кощук объясняет, что размер штрафа нужно сравнивать с доходами нелегальных продавцов. Если точка ежедневно получает около 7 тысяч гривен выручки, нынешнее наказание может не стать серьезным препятствием для продолжения работы.

В то же время сам размер санкций – не единственная проблема. Даже более суровое наказание не даст должного эффекта, если нарушителей не будут проверять и штрафы не будут налагать.

О масштабах проблемы свидетельствуют данные Государственной налоговой службы:

в 2026 году в Украине выявили около 4 тысяч точек нелегальной продажи жидкостей для электронных сигарет;

штрафы получили лишь 300 из них;

предлагаемое увеличение штрафа с 26 тысяч до 250 тысяч гривен означало бы рост на 224 тысячи гривен, или почти в 9,6 раза.

Как предлагают бороться с теневым рынком

По мнению эксперта, повышение штрафов должно сопровождаться системной работой государственных органов.

Проблему нужно решать с разных сторон. К этому должны подключиться ГНС, Бюро экономической безопасности, которое должно бороться с нелегальным производством жидкостей. Должны подключиться таможенная служба и пограничная служба, которые должны блокировать импорт этой продукции. То есть должна быть комплексная программа– сказала Кощук.

Между тем для легального бизнеса распространение нелегальных жидкостей означает конкуренцию с продавцами, которые могут предлагать более низкие цены благодаря неуплате налогов.

К слову, доля нелегального рынка сигарет в Украине продолжает расти: в июле она достигла 21,6%. Это самый высокий показатель за последние два года.

37% всего контрафакта составляют сигареты местных производителей с поддельными акцизными марками. Судя по маркировке на упаковке, наибольшая доля такой продукции приходится на Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) / VK Tobacco FZE. Еще одна значительная категория – сигареты с пометкой Duty Free.

Чаще всего встречаются марки Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifa и Brut. Основными каналами сбыта остаются обычные торговые точки. Именно через киоски и магазины проходит около двух третей нелегальной табачной продукции.