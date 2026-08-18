"Ціна в Директ" більше не спрацює: продавців у соцмережах буде штрафувати податкова

Державна податкова служба посилює контроль за незареєстрованим бізнесом і продажами без РРО/ПРРО. Частина з них "ховається" у соцмережах.

Що чекає на продавців, які працюють у тіні

ДПС аналізуватиме інформацію, зокрема, у TikTok, Instagram, Telegram, Viber та WhatsApp, щоб виявляти тіньові схеми бізнесу, повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Йдеться про пошук аномалій у роботі зареєстрованого бізнесу, який має використовувати РРО/ПРРО. Також увагу приділятимуть продавцям товарів і послуг, які працюють через інтернет та соціальні мережі, але взагалі не зареєстровані платниками податків.

Спочатку з продавцями можуть проводити роз'яснювальну роботу. Якщо порушення підтвердяться, бізнес штрафуватимуть і вимагатимуть легалізації діяльності.

Заходи з пошуку тіньового бізнесу передбачені рішенням парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щодо детінізації економіки. У серпні ДПС повідомила Комітету про виконання відповідних доручень.

Хто повинен використовувати РРО або ПРРО

РРО та ПРРО використовуються для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів або надання послуг.

У 2026 році ФОП 2, 3 та 4 груп єдиного податку, а також усі ФОП на загальній системі, які здійснюють розрахункові операції, повинні застосовувати РРО або ПРРО. Це стосується, зокрема, розрахунків готівкою, банківськими картками та через платіжні системи.

Нагадаємо, що є окремі категорії підприємців, які можуть працювати без РРО. Законодавство передбачає окремі винятки для сільської місцевості:

ФОПи на єдиному податку мають право не застосовувати РРО або ПРРО під час роздрібної торгівлі на території села чи селища, якщо продають товари, які не належать до підакцизних.

У такому разі дозволяється використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.

Це означає, що у такому випадку підприємець може офіційно працювати без касового апарата.