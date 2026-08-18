Что ждет продавцов, работающих в тени
ГПСУ будет анализировать информацию, в частности, в TikTok, инстаграме, Telegram, Viber и WhatsApp, чтобы выявлять теневые схемы ведения бизнеса, сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
Речь идет о поиске аномалий в работе зарегистрированного бизнеса, который должен использовать РРО/ПРРО. Также внимание будет уделяться продавцам товаров и услуг, которые работают через интернет и социальные сети, но вообще не зарегистрированы в качестве налогоплательщиков.
Сначала с продавцами могут проводить разъяснительную работу. Если нарушения подтвердятся, бизнес будут штрафовать и требовать легализации деятельности.
Меры по выявлению теневого бизнеса предусмотрены решением парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о детенизации экономики. В августе ГПСУ сообщила Комитету о выполнении соответствующих поручений.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Кто должен использовать РРО или ПРРО
РРО и ПРРО используются для регистрации расчетных операций при продаже товаров или оказании услуг.
В 2026 году ФЛП 2, 3 и 4 групп единого налога, а также все ФЛП на общей системе, осуществляющие расчетные операции, должны применять РРО или ПРРО. Это касается, в частности, расчетов наличными, банковскими картами и через платежные системы.
Напомним, что существуют отдельные категории предпринимателей, которые могут работать без РРО. Законодательство предусматривает отдельные исключения для сельской местности:
- ФЛП, работающие по единому налогу, имеют право не использовать РРО или ПРРО при розничной торговле на территории села или поселка, если продают товары, не относящиеся к подакцизным.
- В таком случае разрешается использовать расчетные книжки и книги учета расчетных операций.
Это означает, что в таком случае предприниматель может официально работать без кассового аппарата.