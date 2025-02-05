Штраф на робочому місці: за яку поведінку вас можуть покарати

В українському законодавстві передбачено фінансові санкції за навмисне та систематичне цькування співробітників з метою психологічного чи економічного тиску.

За мобінг на робочому місці – каратимуть

Хоча поняття мобінгу відносно недавно внесли до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кодексу законів про працю, подібні ситуації не нові. Щоб запобігти цьому явищу в трудових відносинах, встановлено фінансові покарання за навмисне та систематичне цькування на робочому місці. Деталі розповідає 24 Канал.

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Довідково. Мобінг охоплює моральне приниження, образи та інші форми психологічного тиску на працівників. Такі дії розцінюються як правопорушення та можуть спричинити штрафи або навіть звільнення.

Згідно зі статтею 173-5 КУпАП, за мобінг передбачено:

для фізичних осіб – штраф від 850 до 1 700 гривень або громадські роботи від 20 до 30 годин;

для ФОП і посадових осіб – штраф від 1 700 до 3 400 гривень або громадські роботи від 30 до 40 годин.

Суму штрафу можуть збільшити

Якщо мобінг здійснює група осіб або правопорушник уже був покараний за подібні дії упродовж року, штрафи збільшуються до 1 700 – 3 400 гривень для працівників і 3 400 – 6 800 гривень для посадовців, а тривалість громадських робіт зростає до 30–50 і 40–60 годин відповідно.

Крім того, відповідно до статті 41 КЗпП, трудовий договір з керівником підприємства, установи чи організації може бути розірвано, якщо він причетний до мобінгу або не вжив заходів для його припинення. Це рішення ухвалюється судом та набирає законної сили.