За моббинг на рабочем месте – будут наказывать

Хотя понятие моббинга относительно недавно внесли в Кодекс об административных правонарушениях и Кодекс законов о труде, подобные ситуации не новы. Чтобы предотвратить это явление в трудовых отношениях, установлены финансовые наказания за умышленную и систематическую травлю на рабочем месте. Детали рассказывает 24 Канал.

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Справочно. Моббинг охватывает моральное унижение, оскорбления и другие формы психологического давления на работников. Такие действия расцениваются как правонарушение и могут повлечь штрафы или даже увольнение.

Согласно статье 173-5 КУоАП, за моббинг предусмотрено:

для физических лиц – штраф от 850 до 1 700 гривен или общественные работы от 20 до 30 часов;

для ФЛП и должностных лиц – штраф от 1 700 до 3 400 гривен или общественные работы от 30 до 40 часов.

Сумму штрафа могут увеличить

Если моббинг осуществляет группа лиц или правонарушитель уже был наказан за подобные действия в течение года, штрафы увеличиваются до 1 700 – 3 400 гривен для работников и 3 400 – 6 800 гривен для должностных лиц, а продолжительность общественных работ возрастает до 30–50 и 40–60 часов соответственно.

Кроме того, соответствии со статьей 41 КЗоТ, трудовой договор с руководителем предприятия, учреждения или организации может быть расторгнут, если он причастен к моббингу или не принял меры для его прекращения. Это решение принимается судом и вступает в законную силу.