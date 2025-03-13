Штучний інтелект замінить програмістів через пів року – прогноз CEO Anthropic

Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей заявив, що вже через 3 – 6 місяців штучний інтелект виконуватиме до 90% роботи з написання коду.

Автоматизація змінює роль програмістів

Про це він розповів під час виступу на форумі Ради з міжнародних відносин (CFR), повідомляє 24 Канал з посиланням на Tech-Transformation.

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За словами Амодея, ШІ досягає безпрецедентного прогресу в сфері програмування. Якщо темпи розвитку технологій збережуться, через рік автоматизоване написання коду може досягти 100%.

Проте, попри такі прогнози, людська участь у розробці залишиться необхідною. Програмісти надалі визначатимуть вимоги до програмного забезпечення, будуватимуть архітектуру додатків та ухвалюватимуть ключові рішення.

Розробники більше зосередяться на концептуальній роботі та вирішенні проблем, а не на механічному написанні кожного рядка коду,

— зазначив CEO OpenAI Сем Альтман, коментуючи вплив ШІ на IT-індустрію.

Потенційні ризики та виклики

Незважаючи на перспективи, автоматизація кодування має свої ризики:

Якість і безпека – AI-генерований код потребує ретельної перевірки, оскільки можливі помилки чи некоректні рішення.

"Галюцинації" ШІ – система може створювати неправильний або небезпечний код.

Дефіцит кваліфікованих програмістів – якщо ручне кодування втратить актуальність, це може ускладнити навчання нових фахівців.

Зауважте! Станом на зараз інструменти на базі ШІ, такі як GitHub Copilot та OpenAI Codex, вже можуть створювати функціональні фрагменти коду, виправляти помилки та навіть генерувати цілі додатки. Якщо прогноз Амодея справдиться, працівники сфери IT працюватимуть зовсім по-іншому вже за рік.