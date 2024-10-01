Нові акцизи на цигарки у жовтні: чи зміняться ціни
Акцизи на тютюнові вироби зростуть відповідно до зобов'язань України. Відтак у 2025 році акцизна політика України зазнає змін, які, своєю чергою, вплинуть на вартість цигарок.
Чи зростуть цигарки в ціні
У пояснювальній записці до проєкту держбюджету України 2025 року йдеться про те, що з 1 жовтня набуде чинності ключове нововведення щодо ставки акцизу, який розраховуватиметься не у гривнях, а у євро.
Читайте також Чи повернеться ЄСВ для ФОПів з 1 жовтня
Таким чином, акциз стане менш уразливим до інфляційних процесів. Водночас такий крок може призвести до додаткового зростання цін на випадок, коли валютний курс коливатиметься.
- Відомо, що у 2025 році специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра становитиме 58 євро за 1000 штук. Тобто ставка зросте на 23,4% з теперішніх 47 євро.
- Водночас мінімальне податкове зобов'язання щодо сплати акцизного податку становитиме вже 78 євро за 1000 штук. Станом на зараз вона складає 63,45 євро.
- Водночас акцизи на алкогольні напої залишаться без змін.
Зауважте! Як прогнозують експерти, ціни на цигарки можуть зрости як мінімум на 20 – 25%, залежно від марки та класу продукції.
Варто додати, що Україна зближує податкову політику із нормами Європейського Союзу й таке підвищення акцизів відповідає цим зобов'язанням.
- Відтак уряд розраховує, що зміни можуть принести додаткові надходження до бюджету на суму у близько 27,1 мільярда гривень,
- З цих коштів 22,6 мільярда гривень буде отримано коштом підвищення ставок акцизного податку, а ще 4,5 мільярда – з податку на додану вартість.