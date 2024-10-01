Чи зростуть цигарки в ціні

У пояснювальній записці до проєкту держбюджету України 2025 року йдеться про те, що з 1 жовтня набуде чинності ключове нововведення щодо ставки акцизу, який розраховуватиметься не у гривнях, а у євро.

Читайте також Чи повернеться ЄСВ для ФОПів з 1 жовтня

Таким чином, акциз стане менш уразливим до інфляційних процесів. Водночас такий крок може призвести до додаткового зростання цін на випадок, коли валютний курс коливатиметься.

Відомо, що у 2025 році специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра становитиме 58 євро за 1000 штук. Тобто ставка зросте на 23,4% з теперішніх 47 євро.

Водночас мінімальне податкове зобов'язання щодо сплати акцизного податку становитиме вже 78 євро за 1000 штук. Станом на зараз вона складає 63,45 євро.

Водночас акцизи на алкогольні напої залишаться без змін.

Зауважте! Як прогнозують експерти, ціни на цигарки можуть зрости як мінімум на 20 – 25%, залежно від марки та класу продукції.

Варто додати, що Україна зближує податкову політику із нормами Європейського Союзу й таке підвищення акцизів відповідає цим зобов'язанням.