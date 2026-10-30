"Сільпо" та Maudau об'єднають: частину команди вже попередили про звільнення

Fozzy Group змінює структуру свого онлайн-бізнесу та об'єднує два напрями, які досі працювали окремо. Інтеграція торкнеться не лише організації роботи, а й персоналу: частину співробітників уже попередили про скорочення.

Що зміниться для Maudau та онлайн-"Сільпо"

З 20 листопада Fozzy Group об'єднає маркетплейс Maudau та підрозділ електронної комерції "Сільпо" в одну структуру, повідомляє Forbes Ukraine.

Водночас обидва проєкти збережуть власні назви та продовжать працювати під своїми брендами. Об'єднання відбуватиметься поступово, а супроводжує цей процес CEO Maudau Артем Домбровський.

Зміни передбачають і скорочення частини посад. Співробітників, яких торкнеться це рішення, вже повідомили, однак у Fozzy Group не розкрили, скільки саме людей втратять роботу.

Fozzy Group уже скорочувала персонал

Нинішнє об'єднання відбувається на тлі попередніх кадрових змін у холдингу. Нещодавно власник "Сільпо" та "Фори" повідомив про скорочення персоналу через втрату частини супермаркетів і виробничих потужностей.

Тоді звільнення торкнулися кількох напрямів:

офісних команд холдингу;

працівників мережі "Сільпо";

персоналу, залученого до логістики.

Ми втратили частину логістичної й виробничої інфраструктури та товарних запасів. Водночас суттєво зросли витрати на логістику, адже нам довелося оперативно перебудовувати маршрути й відновлювати ланцюги постачання,

– повідомили в компанії.

Ще раніше скорочення відбулися в Maudau, а також в IT-підрозділах Temabit та E-commerce & Ecosystem "Сільпо".

Навіщо компанія об'єднує онлайн-напрями

Учасники ринку електронної комерції, опитані Forbes Ukraine, вважають, що інтеграція може допомогти Fozzy Group оптимізувати витрати та прибрати дублювання функцій.

Зокрема, CEO Webpromo Юрій Копишинський зазначає, що спільна структура дасть змогу заощадити на розробці, технічній підтримці, персоналі та маркетингу. За його оцінкою, потенційне скорочення витрат на команди може становити 60 – 70%.

Копишинський також припускає, що рішення про об'єднання могло готуватися ще раніше, а втрати внаслідок російських атак лише прискорили цей процес. Серед інших чинників він називає скорочення населення та посилення конкуренції за покупця.

Водночас співзасновник шведсько-українського проєкту DYB Ігор Гут вважає, що одним із можливих мотивів об'єднання могла бути збитковість Maudau.



