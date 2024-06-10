Ледь не 7 мільйонів доларів: колекцію годинників Сільвестра Сталлоне продали за шалену суму

На аукціоні від Sotheby’s у Нью-Йорку була продана колекція годинників голлівудського актора Сільвестра Сталлоне. Ціна становила 6,7 мільйона доларів.

Скільки у колекції годинників

Всього у колекції голлівудського актора було 11 годинників. Зокрема, годинник Patek Philippe Reference 6300G-010 Grandmaster Chime було продано за 5,4 мільйона доларів. А у торгах брали участь понад 200 осіб, із яких понад сотню були особисто присутні на аукціоні.

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Загальна вартість за усі годинники склала 6,7 мільйона доларів.

Годинник Patek Philippe Reference став найціннішим сучасним годинником, який було продано за всю історію Sotheby’s.

Що відомо про Sotheby’s Це четвертий найстаріший аукціонний дім у світі. Він та аукціонний дім Christie's займають приблизно 90 % світового ринку аукціонних продажів антикваріату, предметів мистецтва тощо.

Продають Королівську пошту Великої Британії

Попередній рекорд щодо вартості годинника був встановлений на аукціоні Sotheby’s у Гонконгу в жовтні 2023 року – годинник Richard Mille Reference RM53−02 продали за 4,5 мільйона доларів.

Вперше в історії пошти Royal Mail новим власником стане іноземець. Йдеться про чеського мільярдера Даніела Кретінського.

Royal Mail – це один із найстаріших поштових операторів у світі, початок історії якого було покладено ще за династії Тюдорів.

Відомо, що Королівська пошта має великий борг, саме тому було прийнято рішення щодо продажу. Загальна сума угоди складе майже 5,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Мільярдер Кретінський обіцяє зберегти назву пошти, бренд, штаб-квартиру та податкове резидентство Великої Британії.