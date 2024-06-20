Син Ротенберга не зміг скасувати санкції ЄС через суд: вирок не дає надії іншим

Син друга Путіна Аркадія Ротенберга Ігор намагався через суд скасувати санкції ЄС. Однак в росіянина нічого не вийшло.

Спроба росіянина зняти санкції

Російський бізнесмен Ігор Ротенберг, який є сином близького друга Путіна Аркадія Ротенберга, сподівався оскаржити запроваджені проти нього санкції. З відповідним позовом він звернувся до Суду ЄС в Люксембурзі.

Читайте також Гнучкість, реакція, фокус: як підприємцям йти до мети, якими б не були обставини

У коментарі до рішення про санкції його називають колишнім власником "Газпром буріння" та акціонером електронної системи оплати "Платон". Також у рішенні зазначається, що Ротенберги тісно пов'язані з Путіним.

Ігор Ротенберг стверджував, що більше не володіє акціями підсанкційних компаній, а держконтракти з російським урядом не свідчать про те, що він підтримує дії Росії. Також він намагався довести, що його зв'язок з батьком має виключно родинний характер.

Що відповів Суд ЄС

Суд у Люксембурзі встановив, що аргумент Ротенберга "держконтракти не означають підтримку дій Росії" є неспроможним.

Досить того, що позивач отримує вигоду від однієї з "російських осіб, які приймають рішення" або від "уряду", відповідального за ці події, і немає необхідності встановлювати зв'язок між перевагами, якими користуються зазначені особи, та анексією Криму чи дестабілізацією Східної України,

– йдеться у рішенні суду.

Відтак, Суд ЄС залишив всі активи Ігоря Ротенберга на території Євросоюзу замороженими.