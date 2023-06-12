Бойкот по-скандинавськи: компанії масово відмовляються від співпраці з виробником Oreo

У країнах Скандинавії оголосили масштабний бойкот одному із найбільших виробників продуктів у світі. Усе через присутність Mondelez International у Росії.

Головними ідеологами бойкоту Mondelez International стали корпорації у Скандинавському регіоні. Серед них є представники із найрізноманітніших галузей.

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Бойкот проти потужного виробника продуктів з США

Американський виробник напоїв та продуктів має досить сильну присутність у Швеції та Норвегії через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou. До списку компаній, які анонсували відмову від товарів від Mondelez International:

Авіакомпанії SAS та Norwegian Air;

Norwegian Air; Залізнична група SJ;

Мережа готелів Strawberry;

Ритейлер Elkjop;

Судноплавна група Fjord Line;

Норвезька футбольна асоціація.

В останні дні вони заявили про відмову від продажу продуктів від Mondelez. Скандинавські компанії повідомили, що підставою для такого рішення стало визнання американської корпорації міжнародним спонсором війни в Україні.

Що відомо про позицію Mondelez International

Mondelez International продовжує працювати у Росії попри заклик покинути цей ринок від власних працівників у різних країнах. Чимало бізнесів ухвалили рішення продати припинити свою діяльність на території держави-агресорки та продали свої активи.

На полицях багатьох можна знайти печиво, бісквіти, шоколад. Усе це виробляє Mondelez.

Наразі компанія із США прагне зустрітися із представниками влади Норвегії, аби захистити свій місцевий бізнес, аби роз'яснити свою позицію. Крім того, у Mondelez International наголосили, що продукцію з Росії не продають у Норвегії.

Виробник продуктів також зауважив, що його діяльність на ринку агресора обмежена. Мовляв, компанія призупинила інвестиції та рекламу, а також засудила війну. Але усе це по суті можна перекреслити двома факторами: компанія продовжує надавати там робочі місця та сплачувати податки до російського бюджету. Йдеться про десятки мільйонів доларів.