Скільки українські магазини втрачають через генератори: суми вражають

Через відключення світла українським магазинам доводиться вмикати генератори. Через це операційні витрати підприємців суттєво зростають.

Генератори суттєво збільшують витрати

Генератори стали популярним рішенням на час відключення світла. Однак їх робота коштує підприємцям чималих сум.

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Як розповів голова Асоціації власників малого й середнього бізнесу Руслан Соболь, йдеться про 10 – 30% від суми операційних витрат. Цей показник також залежить від товарів, якими торгує підприємець.

Магазин із продажу заморожених напівфабрикатів буде потребувати набагато більше енергії, ніж, наприклад, перукарня. Але в обох випадках підприємці розподілять додаткові витрати на паливо, обслуговування генератора на собівартість продукції та послуги,

– розповів він.

В деяких випадках дозволяє економити

За словами власниці "Ресторанного консалтингу" Ольги Насонової, кіловат, вироблений генератором, вдвічі дорожчий з комерційним. В середньому йдеться про 20 гривень за кіловат.

Проте залежить від формату. Наприклад, маленькій кав’ярні, яка користується генератором малої потужності, працювати вдень може вийти навіть дешевше, ніж на централізованому електропостачанні,

– сказала вона.

Втім, якщо заклад великий, з кухнею, та обслуговує великий потік людей, то потрібен генератор на 100 кіловатів, і операційні витрати будуть дуже відчутними.