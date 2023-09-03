Вже понад 200: Workua розширила список компаній, з якими не працюватиме через зв'язки з Росією

Сотні українських бізнесів пов'язані з російськими окупантами навіть попри те, що повномасштабна війна триває понад 1,5 року. У деяких тепер виникнуть проблеми із набором персоналу.

Багато міжнародних бізнесів вирішили не дбати про свою репутацію та залишитися працювати на території Росії. Їх прибутки зростають, а на критику вони звикли відповідати мовчанням.

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На жаль, мова йде і про світових гігантів, які активно працюють і в Україні. Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L’Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste та багато інших переконані, що можуть працювати на два фронти.

Work.ua 31 серпня розширила список компаній, які не зможуть шукати працівників на їхньому сайті. Відомих брендів тут чимало: Unilever, Leroy Merlin, Raiffeisen Bank, Metro, LC Waikiki, KRKA, Berlin-Chemie, Nestle, OTP Bank, Mondelez, PepsiCo, Philip Morris, Syngenta, Procter & Gamble, Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L’Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste, Colin’s, New Yorker Group Services, Intimissimi, Calzedonia, Bacardi, Lactalis, Gorenje, Zepter, Dahua Technology, Tezenis, Haier, B. Braun, Egger.

Work.ua викреслює ці та інші бренди з переліку клієнтів і відмовляється від їхніх вакансій та грошей, бо гідність не продається. Ми будемо й надалі перевіряти та блокувати компанії, які продовжують сидіти на двох стільцях,

– повідомили у компанії.

Раніше Work.ua оцінював вартість контрактів, які зараз розриває, приблизно у 5 мільйонів гривень.