Держкомпанії платитимуть у бюджет ще більше: чи залишив їм Кабмін бодай якусь частину прибутку
Джерело:Мінекономіки
Уряд активно шукає можливості збільшення надходжень у бюджет. Одне з рішень – ефективність роботи державних компаній.
Державні компанії платитимуть в бюджет ще більше
Кабінет міністрів вирішив збільшити базовий норматив відрахування частки прибутку для державних компаній та їхніх "дочок". Тепер він буде дорівнювати 80% від прибутку за підсумками 2023 року.
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За попередніми підрахунками, це повинно принести у державний бюджет додаткові 66 мільярдів гривень. Раніше норматив становив 50%, однак гостра потреба у бюджетних коштах для різноманітних виплат змусила Кабмін переглянути цей параметр.
Разом з тим, для деяких державних компаній норми відрахувань встановили на особливому рівні:
- "Нафтогаз" платитиме у бюджет 95%;
- Ощадбанк та "Українська фінансова житлова компанія" – 30%;
- "Укрнафта" – 30%, але тільки якщо спрямує 50% прибутку на капітальні інвестиції;
- "Українське Дунайське пароплавство" – 30%, але 50% спрямують на оновлення флоту;
- Укрзалізниця – 50%, ще 30% спрямує на капітальні інвестиції та інфраструктуру.
Державні підприємства мають приносити гроші до держбюджету. Це вимога закону,
– заявив Олексій Соболєв, міністр економіки.
За бажання державні підприємства мають можливість передавати у бюджет і більшу частку прибутку. Також нагадаємо, що приватизація триває, адже держава хоче позбутися витрат на неліквідні об'єкти.