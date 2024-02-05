Державні компанії платитимуть в бюджет ще більше

Кабінет міністрів вирішив збільшити базовий норматив відрахування частки прибутку для державних компаній та їхніх "дочок". Тепер він буде дорівнювати 80% від прибутку за підсумками 2023 року.

Читайте також Витвори фармацевтів: історія протистояння Pepsi та Cola

За попередніми підрахунками, це повинно принести у державний бюджет додаткові 66 мільярдів гривень. Раніше норматив становив 50%, однак гостра потреба у бюджетних коштах для різноманітних виплат змусила Кабмін переглянути цей параметр.

Разом з тим, для деяких державних компаній норми відрахувань встановили на особливому рівні:

"Нафтогаз" платитиме у бюджет 95%;

Ощадбанк та "Українська фінансова житлова компанія" – 30%;

"Укрнафта" – 30%, але тільки якщо спрямує 50% прибутку на капітальні інвестиції;

"Українське Дунайське пароплавство" – 30%, але 50% спрямують на оновлення флоту;

Укрзалізниця – 50%, ще 30% спрямує на капітальні інвестиції та інфраструктуру.

Державні підприємства мають приносити гроші до держбюджету. Це вимога закону,

– заявив Олексій Соболєв, міністр економіки.

За бажання державні підприємства мають можливість передавати у бюджет і більшу частку прибутку. Також нагадаємо, що приватизація триває, адже держава хоче позбутися витрат на неліквідні об'єкти.