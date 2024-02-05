Государственные компании будут платить в бюджет еще больше
Кабинет министров решил увеличить базовый норматив отчисления доли прибыли для государственных компаний и их "дочек". Теперь он будет равен 80% от прибыли по итогам 2023 года.
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По предварительным подсчетам это должно принести в государственный бюджет дополнительные 66 миллиардов гривен. Раньше норматив составил 50%, однако острая потребность в бюджетных средствах для всевозможных выплат заставила Кабмин пересмотреть этот параметр.
Вместе с тем для некоторых государственных компаний нормы отчислений установили на особом уровне:
- "Нефтегаз" будет платить в бюджет 95%;
- Ощадбанк и "Украинская финансовая жилищная компания" – 30%;
"Укрнафта" – 30%, но только если направит 50% прибыли на капитальные инвестиции;
- "Украинское Дунайское пароходство" – 30%, но 50% направят на обновление флота;
- Укрзализныця – 50%, еще 30% направит на капитальные инвестиции и инфраструктуру.
Государственные предприятия должны приносить деньги в госбюджет. Это требование закона,
– заявил Алексей Соболев, министр экономики.
При желании государственные предприятия могут передавать в бюджет и большую долю прибыли. Также напомним, что приватизация продолжается, ведь государство хочет избавиться от расходов на неликвидные объекты.