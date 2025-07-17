В Україні зростає кількість "фопів-одноденок"

Попри війну та складну економічну ситуацію, українці продовжують відкривати власні справи. Та, як свідчить статистика, не всі витримують навантаження. Частіше бізнес закривається, ніж відкривається. Особливо це стосується "фопів-одноденок", кількість яких зросла у десятки разів.

Яка статистика відкриттів і закриттів ФОП?

За перше півріччя 2025 року в Україні з'явилося понад 137 тисяч нових ФОПів, але 157 тисяч підприємців завершили свою діяльність, свідчать дані Опендатабот, передає 24 Канал. Основними причинами експерти називають нові податки, збої в реєстрах і економічну невизначеність.

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Зокрема, з січня по червень 2025 року в Україні зареєстровано 137 200 нових фізичних осіб-підприємців. Водночас понад 157 000 ФОПів закрилися – більшість із них припинили діяльність на початку року, коли сталися збої в реєстрах та набули чинності нові податкові правила.

Яка динаміка?

Пік спостерігався в кінці 2024-го – на початку січня 2025-го. Але з квітня по червень ситуація частково вирівнялась:

73 799 ФОПів відкрились (це на 3% менше, ніж торік за цей же період);

51 830 закрились (менше на 27%, порівняно з 2024 роком).

Цікаво, що 22% підприємців, які закрилися цього року, зареєструвались лише торік, ще 15% – у 2023-му. Тобто майже 40% ФОПів не протримались і 2 років.

Що таке "ФОПи-одноденки"?

Окремо фіксують різке зростання так званих "фопів-одноденок" – компаній, які існували менше двох тижнів. У першому півріччі 2025 таких було 5 323, тоді як у 2021 році – лише 96.

Проте є й позитив, наприклад, у сферах освіти, медицини, права та бухгалтерії бізнес частіше відкривають, ніж закривають. Дані по цих сферах такі:

у сфері освіти – +2 541 ФОП,

медицини – +1 203,

юриспруденції й обліку – +975.

Найактивніші області за відкриттям нового бізнесу:

Київ – 18,8 тисяч ФОПів,

Дніпропетровська область – 13 тисяч,

Львівщина – 10,4 тисяч,

Але лідерами і за кількістю закритих ФОПів стали:

Київ – 20,6 тисяч,

Дніпропетровщина – 13,6 тисяч,

Харківщина – 13,6 тисячЮ

Ще один цікавий факт: 61% нових ФОПів у 2025 році відкрили жінки – це понад 83,7 тисяч підприємниць.