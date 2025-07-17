В Україні зростає кількість "фопів-одноденок"
- У першому півріччі 2025 року в Україні зареєстровано 137 200 нових ФОПів, але 157 000 закрилися через нові податки, збої в реєстрах і економічну невизначеність.
- Зареєстровано 5 323 "фопів-одноденок", які існували менше двох тижнів, що значно більше, ніж у 2021 році.
Попри війну та складну економічну ситуацію, українці продовжують відкривати власні справи. Та, як свідчить статистика, не всі витримують навантаження. Частіше бізнес закривається, ніж відкривається. Особливо це стосується "фопів-одноденок", кількість яких зросла у десятки разів.
Яка статистика відкриттів і закриттів ФОП?
За перше півріччя 2025 року в Україні з'явилося понад 137 тисяч нових ФОПів, але 157 тисяч підприємців завершили свою діяльність, свідчать дані Опендатабот, передає 24 Канал. Основними причинами експерти називають нові податки, збої в реєстрах і економічну невизначеність.
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Зокрема, з січня по червень 2025 року в Україні зареєстровано 137 200 нових фізичних осіб-підприємців. Водночас понад 157 000 ФОПів закрилися – більшість із них припинили діяльність на початку року, коли сталися збої в реєстрах та набули чинності нові податкові правила.
Яка динаміка?
Пік спостерігався в кінці 2024-го – на початку січня 2025-го. Але з квітня по червень ситуація частково вирівнялась:
- 73 799 ФОПів відкрились (це на 3% менше, ніж торік за цей же період);
- 51 830 закрились (менше на 27%, порівняно з 2024 роком).
Цікаво, що 22% підприємців, які закрилися цього року, зареєструвались лише торік, ще 15% – у 2023-му. Тобто майже 40% ФОПів не протримались і 2 років.
Що таке "ФОПи-одноденки"?
Окремо фіксують різке зростання так званих "фопів-одноденок" – компаній, які існували менше двох тижнів. У першому півріччі 2025 таких було 5 323, тоді як у 2021 році – лише 96.
Проте є й позитив, наприклад, у сферах освіти, медицини, права та бухгалтерії бізнес частіше відкривають, ніж закривають. Дані по цих сферах такі:
- у сфері освіти – +2 541 ФОП,
- медицини – +1 203,
- юриспруденції й обліку – +975.
Найактивніші області за відкриттям нового бізнесу:
- Київ – 18,8 тисяч ФОПів,
- Дніпропетровська область – 13 тисяч,
- Львівщина – 10,4 тисяч,
Але лідерами і за кількістю закритих ФОПів стали:
- Київ – 20,6 тисяч,
- Дніпропетровщина – 13,6 тисяч,
- Харківщина – 13,6 тисячЮ
Ще один цікавий факт: 61% нових ФОПів у 2025 році відкрили жінки – це понад 83,7 тисяч підприємниць.